((الصفاء للاستيراد والتصدير)) ترصد 15 مليون دولار لاتخاذ خطوات إيجابية نحو التصنيع

(MENAFN
- Al-Borsa News) الطويل: نستعد لتقديم فئتين من طراز زوتى T300 بنهاية شهر فبراير الجارى
رصدت شركة الصفا للاستيراد والتصدير وتجارة السيارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إنفينتى القابضة، استثمارات تصل إلى 15 مليون دولار للبدء فى اتخاذ خطوات إيجابية نحو تصنيع السيارات فى مصر، كما تستعد لتقديم فئتين من طراز زوتى T300 بنهاية شهر فبراير الجارى.
قال مصطفى الطويل، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إنَّ ((الصفاء للاستيراد والتصدير)) وضعت خطة استراتيجية وتسعى فى تحقيقها خلال العام الجارى وفى مقدمتها استغلال برنامج دعم الصناعات الوطنية للمشاركة خلال الفترة الحالية.
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أشار ((الطويل)) إلى أن حجم الاستثمارات التى تم رصدها بلغ نحو 15 مليون دولار، وذلك لتجميع سيارات زوتى محلياً بمصنع الشركة الفترة المقبلة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف سيارة سنوياً، بمعدل 250 سيارة شهريًا.
أوضح أن الشركة ستعمد خلال السنوات الأولى على نسبة مكون محلى تقدر بنحو 20% وتصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا وبزيادة المنتج المحلى ليصل إلى 60% وذلك بحلول عام 2030.
وذكر أن الاتجاه نحو التوطين بسبب توجيهات الحكومة فى الفترة الحالية فى تشجيع الصناعات الوطنية، لذلك تقوم الشركة فى تسريع البدء فى الإنتاج المحلى بالشكل الذى يتفق مع أهداف الإدارة العليا فى تحقيق أرقام المبيعات المطلوبة خلال الفترة القادمة.
مصطفى الطويل
أضاف:“وذلك محاولة منا فى المساهمة فى ثبات سوق السيارات فى مصر بشكل يخدم أهداف القيادات السياسية ويحقق درجة النمو المطلوبة”.
أضاف أن الاستثمارات السابق ذكرها خلاف ما يقرب من مليار جنيه التى سيتم ضخها لضمان انتشار العلامة الصينية ((زوتى)) بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
أكد أن ((الصفاء للاستيراد والتصدير)) تستعد لتقديم فئتين من طراز زوتى T300 بالسوق المصرية عبر فئتين من التجهيزات والكماليات الفئة الأولى ((مانيوال))، والفئة الثانية ((أتوماتيك)) بنهاية شهر فبراير الجارى، وسيتم طرح السيارة بأسعار تنافسية عن نظيرتها بالسوق.
لفت إلى أن انتهاء ازمة توفير السيارات داخل السوق المصري يتطلب زيادة الإنتاج المحلى وزيادة دخول المكونات المحلية والتى سوف تساعد على تقليل اسعار السيارات وتوفيرها وكذلك سوف تساعد على توفير الوظائف مما يساعد على حل الأزمة بالتدريج وذلك لقلة الحاجة لاستيراد السيارات الكاملة مما سينعكس على أزمة توفير العملة. محمد: نجهز لافتتاح 4 صالات عرض ومركز متكامل 3S خلال 2024
ومن جانبه، قال نور الدين محمد، المدير التنفيذى بشركة الصفا للاستيراد وتصدير وتجارة السيارات، لـ ((البورصة))، إن الشركة تجهز لافتتاح 4 صالات عرض لسيارات ((زوتى)) الصينية ومركز متكامل لتوفير خدمات الصيانة 3S خلال 2024.
وأشار ((محمد)) إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 3 آلاف سيارة بالمبيعات خلال العام الجارى، بجانب توفير خدمات التقسيط للعملاء لتسهيل عملية اقتناء السيارة.
أكد أن الشركة سوف تفتتح صالة عرض ومركز الخدمة خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم افتتاح باقى الفروع السابق ذكرها للعلامة التجارية ((زوتى)) الصينية خلال العام الجارى.
نور الدين محمد
أوضح أن الشركة سوف نعتمد على 6 موزعين معتمدين بإجمالى 12 نقطة بيع، بالإضافة إلى 15 مركز خدمة فى محافظات ((الإسكندرية والبحيرة، وطنطا، والمحلة الكبرى، والمنصورة، والقاهرة، والجيزة، وأسيوط))، وذلك حرصا منا على اكتساب ثقة العملاء فى جميع أنحاء الجمهورية.
أضاف أن الشركة تتطلع لزيادة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع غيار السيارة لتصل إلى 30 مركزا خلال السنوات القادمة على مستوى الجمهورية.
تابع أن تقديم الطراز الجديد يأتى فى إطار سد متطلبات السوق المحلى من الفئات المنتمية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، التى تنخفض أسعارها مقارنة بأسعار السيارات المطروحة حاليًا داخل السوق المصرى، متوقعاً أن تشهد نمواً فى حجم مبيعاتها بالسوق المحلى.
وتأتى زوتى T300 بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سى سى، ليخرج قوة قدرها 150 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ((CVT)) ونظام دفع FWD، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة فى 8.5 ثانية.
وعلى مستوى تجاه الشركة نحو طرح السيارات الكهربائية بالسوق المصري، أن الشركة تدرس الاتجاه نحو طرح السيارات الكهربائية وذلك عن طريق البدء فى بناء محطات الشحن وتوفيرها بشكل موسع فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك يساعد بشكل كبير فى تغيير تفكير السوق المصرى نحو السيارات الكهربائية وتم وضع خطة لإنتاج السيارات الكهربائية فى المستقبل القريب.
أكد ((محمد)) أن الشركة وضعت خطة لمساعدة عملاء سيارات ((زوتى)) السابقين والذين يواجهون العديد من المشاكل فى الصيانة وتوفير قطع الغيار حيث تسعى الشركة إلى خدمة كل ملاك سيارات ((زوتي)) الحاليين والسابقين وسوف يتم الإعلان عنها فى وقت لاحق.
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