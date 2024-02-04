((الصفاء للاستيراد والتصدير)) ترصد 15 مليون دولار لاتخاذ خطوات إيجابية نحو التصنيع

رصدت شركة الصفا للاستيراد والتصدير وتجارة السيارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إنفينتى القابضة، استثمارات تصل إلى 15 مليون دولار للبدء فى اتخاذ خطوات إيجابية نحو تصنيع السيارات فى مصر، كما تستعد لتقديم فئتين من طراز زوتى T300 بنهاية شهر فبراير الجارى.

قال مصطفى الطويل، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إنَّ ((الصفاء للاستيراد والتصدير)) وضعت خطة استراتيجية وتسعى فى تحقيقها خلال العام الجارى وفى مقدمتها استغلال برنامج دعم الصناعات الوطنية للمشاركة خلال الفترة الحالية.

موضوعات((أليانز القابضة)) تستثمر 300 مليون جنيه فى صالات عرض ومراكز للصيانة فى 2024 العضو المنتدب: ((TVD)) للسيارات مستعدة لاستثمار 200 مليون جنيه إذا تم حل أزمة الاستيراد أسعار قطع غيار السيارات تواصل الارتفاع بفعل مشاكل العملة والاستيراد

أشار ((الطويل)) إلى أن حجم الاستثمارات التى تم رصدها بلغ نحو 15 مليون دولار، وذلك لتجميع سيارات زوتى محلياً بمصنع الشركة الفترة المقبلة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف سيارة سنوياً، بمعدل 250 سيارة شهريًا.

أوضح أن الشركة ستعمد خلال السنوات الأولى على نسبة مكون محلى تقدر بنحو 20% وتصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا وبزيادة المنتج المحلى ليصل إلى 60% وذلك بحلول عام 2030.

وذكر أن الاتجاه نحو التوطين بسبب توجيهات الحكومة فى الفترة الحالية فى تشجيع الصناعات الوطنية، لذلك تقوم الشركة فى تسريع البدء فى الإنتاج المحلى بالشكل الذى يتفق مع أهداف الإدارة العليا فى تحقيق أرقام المبيعات المطلوبة خلال الفترة القادمة.

مصطفى الطويل

أضاف:“وذلك محاولة منا فى المساهمة فى ثبات سوق السيارات فى مصر بشكل يخدم أهداف القيادات السياسية ويحقق درجة النمو المطلوبة”.

أضاف أن الاستثمارات السابق ذكرها خلاف ما يقرب من مليار جنيه التى سيتم ضخها لضمان انتشار العلامة الصينية ((زوتى)) بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة.

أكد أن ((الصفاء للاستيراد والتصدير)) تستعد لتقديم فئتين من طراز زوتى T300 بالسوق المصرية عبر فئتين من التجهيزات والكماليات الفئة الأولى ((مانيوال))، والفئة الثانية ((أتوماتيك)) بنهاية شهر فبراير الجارى، وسيتم طرح السيارة بأسعار تنافسية عن نظيرتها بالسوق.

لفت إلى أن انتهاء ازمة توفير السيارات داخل السوق المصري يتطلب زيادة الإنتاج المحلى وزيادة دخول المكونات المحلية والتى سوف تساعد على تقليل اسعار السيارات وتوفيرها وكذلك سوف تساعد على توفير الوظائف مما يساعد على حل الأزمة بالتدريج وذلك لقلة الحاجة لاستيراد السيارات الكاملة مما سينعكس على أزمة توفير العملة.

ومن جانبه، قال نور الدين محمد، المدير التنفيذى بشركة الصفا للاستيراد وتصدير وتجارة السيارات، لـ ((البورصة))، إن الشركة تجهز لافتتاح 4 صالات عرض لسيارات ((زوتى)) الصينية ومركز متكامل لتوفير خدمات الصيانة 3S خلال 2024.

وأشار ((محمد)) إلى أن الشركة تستهدف تحقيق 3 آلاف سيارة بالمبيعات خلال العام الجارى، بجانب توفير خدمات التقسيط للعملاء لتسهيل عملية اقتناء السيارة.

أكد أن الشركة سوف تفتتح صالة عرض ومركز الخدمة خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم افتتاح باقى الفروع السابق ذكرها للعلامة التجارية ((زوتى)) الصينية خلال العام الجارى.

نور الدين محمد

أوضح أن الشركة سوف نعتمد على 6 موزعين معتمدين بإجمالى 12 نقطة بيع، بالإضافة إلى 15 مركز خدمة فى محافظات ((الإسكندرية والبحيرة، وطنطا، والمحلة الكبرى، والمنصورة، والقاهرة، والجيزة، وأسيوط))، وذلك حرصا منا على اكتساب ثقة العملاء فى جميع أنحاء الجمهورية.

أضاف أن الشركة تتطلع لزيادة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع غيار السيارة لتصل إلى 30 مركزا خلال السنوات القادمة على مستوى الجمهورية.

تابع أن تقديم الطراز الجديد يأتى فى إطار سد متطلبات السوق المحلى من الفئات المنتمية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، التى تنخفض أسعارها مقارنة بأسعار السيارات المطروحة حاليًا داخل السوق المصرى، متوقعاً أن تشهد نمواً فى حجم مبيعاتها بالسوق المحلى.

وتأتى زوتى T300 بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سى سى، ليخرج قوة قدرها 150 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ((CVT)) ونظام دفع FWD، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة فى 8.5 ثانية.

وعلى مستوى تجاه الشركة نحو طرح السيارات الكهربائية بالسوق المصري، أن الشركة تدرس الاتجاه نحو طرح السيارات الكهربائية وذلك عن طريق البدء فى بناء محطات الشحن وتوفيرها بشكل موسع فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك يساعد بشكل كبير فى تغيير تفكير السوق المصرى نحو السيارات الكهربائية وتم وضع خطة لإنتاج السيارات الكهربائية فى المستقبل القريب.

أكد ((محمد)) أن الشركة وضعت خطة لمساعدة عملاء سيارات ((زوتى)) السابقين والذين يواجهون العديد من المشاكل فى الصيانة وتوفير قطع الغيار حيث تسعى الشركة إلى خدمة كل ملاك سيارات ((زوتي)) الحاليين والسابقين وسوف يتم الإعلان عنها فى وقت لاحق.