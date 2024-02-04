العضو المنتدب: ((TVD)) للسيارات مستعدة لاستثمار 200 مليون جنيه إذا تم حل أزمة الاستيراد

تدرس شركة تى فى دى ((TVD)) لتوزيع وسائل النقل، الوكيل الحصرى لسيارات البيك أب ((جى ام سى)) وسيارات فوتون التجارية، إضافة خطين إنتاج لتجميع السيارات محليًا خلال السنوات القادمة باستثمارات 200 مليون جنيه.

لكن المصطفى عبد الحليم، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بالشركة، رهن ضخ الاستثمارات المستهدفة بحل ازمة استيراد المستلزمات ومكونات الإنتاج اللازمة فى تصنيع المكونات.

موضوعات570 مليون جنيه أقساط ((جى آى جى حياة تكافل)) النصف الأول من 2023 – 2024 ((أليانز القابضة)) تستثمر 300 مليون جنيه فى صالات عرض ومراكز للصيانة فى 2024 ((الصفاء للاستيراد والتصدير)) ترصد 15 مليون دولار لاتخاذ خطوات إيجابية نحو التصنيع

أضاف فى حوار لـ ((البورصة)) إن معوقات التمويل واستيراد مستلزمات الإنتاج والمكونات اللازمة للصناعة أثر على تدشين سيارات التجميع المحلى خلال العام المنتهى 2023.

لكنه كشف أن استراتيجية ((تى فى دى)) للعام الجارى تتضمن فى المقام الأول طرح السيارات المجمعة محليًا ومنها ((JMC)) البيك أب، خلال الربع الأول من العام الجارى 2024، تماشيا مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلى.

أضاف أن الشركة لديها مخطط لإنتاج سيارات ((جى ام سى)) البيك أب مزدوجة الكابينة خلال العام المقبل 2025.

وكشف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تضع ضمن أولوياتها فتح أسواق تصديرية للسيارات المجمعة محليًا للعلامتين التجاريتين ((جى ام سي، وفوتون)).

أشار ((عبدالحليم)) إلى أن الشركة ترى أن الدول الأفريقية بها فرص واعدة أمام المنتجات المصرية كونها من أسرع المناطق نموًا؛ لذلك تدرس الشركة حاليًا فتح أسواق تصديرية فى افريقيا كمرحلة أولية.

وأوضح أن سيارات ((جى ام سى”، أو“فوتون”، تتميز بالجودة العالية المناسبة لطبيعة الأعمال المطلوبة والتكنولوجيا اليابانية الاعتمادية فى مصاريف التشغيل طبقا للمواصفات القياسية والرسومات الخاصة التى وضعها مصنع السيارات، لذلك تصبح سيارتنا المجمعة محليًا قادرة على المنافسة فى أى أسواق خارجية.

أضاف أن الشركة لديها حاليًا ما يقرب من 25 صالة عرض وبيع سيارات“جى ام سى”، أو“فوتون” تابعة لها ولشبكة الموزعين المعتمدين لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

لفت إلى أن الشركة لديها ما يقرب من 7 مراكز لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار، وتتطلع الشركة لإضافة مركزين جديدين للصيانة خلال العام الجارى 2024.

وقال إن الشركة تخطط لتقديم خدمات جديدة متنوعة منها الورشة المتنقلة والتى تستطيع خدمة أسطول العملاء بمختلف المحافظات.

وكشف أن مبيعات الشركة خلال العام الماضى زادت بنحو 500 سيارة لتسجل 1500 سيارة مقابل ألفى سيارة فى 2022.

أوضح أن الشركة حاليًا تدرس مع المصنعين فى الشركات الأم فى ((جى ام سى”، أو“فوتون” خطوات طرح سيارات تجارية كهربائية فى الربع الأخير من 2024.

وتوقع أن تلقى السيارات الكهربائية رواجًا فى ظل توفيرها للتكلفة مقارنة بالسيارات التى تعمل بالوقود.

وتطرق إلى مشاركة الشركة فى مبادرة الإحلال، حيث شاركت الشركة خلال شهر يونيو الماضى من خلال ميكروباص ((فوتون C2)) موديل 2024 والذى يعمل بالبنزين، والغاز الطبيعى بالتعاون مع شركة“غازتك” لتقليل التكلفة على المستفيدين.

وأشار إلى أنه تم إنتاج ميكروباص ((فوتون C2)) بالتعاون مع شركة ((أبوالفتوح للسيارات)) لاستغلال خطوط الإنتاج وتجميع المركبات، موضحًا أنه تم إبرام تعاقد شركة ((غازتك)) لتتولى عمليات التحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعى.

ويزود ميكروباص ((فوتون C2)) بمحرك سعته 2.2 لتر ينتج قوة 102 حصان مع عزم أقصى للدوران 193 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.