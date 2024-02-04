العضو المنتدب: ((TVD)) للسيارات مستعدة لاستثمار 200 مليون جنيه إذا تم حل أزمة الاستيراد

(MENAFN
- Al-Borsa News) نستعد لتقديم سيارتين مجمعتين محليًا خلال 2024.. وندرس طرح سيارة كهربائية
تدرس شركة تى فى دى ((TVD)) لتوزيع وسائل النقل، الوكيل الحصرى لسيارات البيك أب ((جى ام سى)) وسيارات فوتون التجارية، إضافة خطين إنتاج لتجميع السيارات محليًا خلال السنوات القادمة باستثمارات 200 مليون جنيه.
لكن المصطفى عبد الحليم، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بالشركة، رهن ضخ الاستثمارات المستهدفة بحل ازمة استيراد المستلزمات ومكونات الإنتاج اللازمة فى تصنيع المكونات.
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أضاف فى حوار لـ ((البورصة)) إن معوقات التمويل واستيراد مستلزمات الإنتاج والمكونات اللازمة للصناعة أثر على تدشين سيارات التجميع المحلى خلال العام المنتهى 2023.
لكنه كشف أن استراتيجية ((تى فى دى)) للعام الجارى تتضمن فى المقام الأول طرح السيارات المجمعة محليًا ومنها ((JMC)) البيك أب، خلال الربع الأول من العام الجارى 2024، تماشيا مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلى.
أضاف أن الشركة لديها مخطط لإنتاج سيارات ((جى ام سى)) البيك أب مزدوجة الكابينة خلال العام المقبل 2025.
وكشف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تضع ضمن أولوياتها فتح أسواق تصديرية للسيارات المجمعة محليًا للعلامتين التجاريتين ((جى ام سي، وفوتون)).
أشار ((عبدالحليم)) إلى أن الشركة ترى أن الدول الأفريقية بها فرص واعدة أمام المنتجات المصرية كونها من أسرع المناطق نموًا؛ لذلك تدرس الشركة حاليًا فتح أسواق تصديرية فى افريقيا كمرحلة أولية.
وأوضح أن سيارات ((جى ام سى”، أو“فوتون”، تتميز بالجودة العالية المناسبة لطبيعة الأعمال المطلوبة والتكنولوجيا اليابانية الاعتمادية فى مصاريف التشغيل طبقا للمواصفات القياسية والرسومات الخاصة التى وضعها مصنع السيارات، لذلك تصبح سيارتنا المجمعة محليًا قادرة على المنافسة فى أى أسواق خارجية.
أضاف أن الشركة لديها حاليًا ما يقرب من 25 صالة عرض وبيع سيارات“جى ام سى”، أو“فوتون” تابعة لها ولشبكة الموزعين المعتمدين لتغطية كافة محافظات الجمهورية.
لفت إلى أن الشركة لديها ما يقرب من 7 مراكز لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار، وتتطلع الشركة لإضافة مركزين جديدين للصيانة خلال العام الجارى 2024.
وقال إن الشركة تخطط لتقديم خدمات جديدة متنوعة منها الورشة المتنقلة والتى تستطيع خدمة أسطول العملاء بمختلف المحافظات.
وكشف أن مبيعات الشركة خلال العام الماضى زادت بنحو 500 سيارة لتسجل 1500 سيارة مقابل ألفى سيارة فى 2022.
أوضح أن الشركة حاليًا تدرس مع المصنعين فى الشركات الأم فى ((جى ام سى”، أو“فوتون” خطوات طرح سيارات تجارية كهربائية فى الربع الأخير من 2024.
وتوقع أن تلقى السيارات الكهربائية رواجًا فى ظل توفيرها للتكلفة مقارنة بالسيارات التى تعمل بالوقود.
وتطرق إلى مشاركة الشركة فى مبادرة الإحلال، حيث شاركت الشركة خلال شهر يونيو الماضى من خلال ميكروباص ((فوتون C2)) موديل 2024 والذى يعمل بالبنزين، والغاز الطبيعى بالتعاون مع شركة“غازتك” لتقليل التكلفة على المستفيدين.
وأشار إلى أنه تم إنتاج ميكروباص ((فوتون C2)) بالتعاون مع شركة ((أبوالفتوح للسيارات)) لاستغلال خطوط الإنتاج وتجميع المركبات، موضحًا أنه تم إبرام تعاقد شركة ((غازتك)) لتتولى عمليات التحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعى.
ويزود ميكروباص ((فوتون C2)) بمحرك سعته 2.2 لتر ينتج قوة 102 حصان مع عزم أقصى للدوران 193 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.
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