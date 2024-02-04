التوسعات الخارجية والانتقال الأخضر محورا استراتيجية راية القابضة خلال 2024

تتبنى مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية استراتيجية طموحا تعتمد على توسعات خارجية فى أسواق عدة لعدد من شركاتها التابعة إلى جانب طرح بعض الشركات فى البورصة المصرية فى حال استقرار السوق.

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن المجموعة تتطلع لتنفيذ خطتها لطرح شركتى ((راية للتجارة والتوزيع)) و((راية لتكنولوجيا المعلومات)) بحصص تتراوح ما بين 25 و30%، فور استقرار ظروف السوق واستعداده لاستقبال طروحات جديدة، وستقوم المجموعة المالية هيرميس بإدارة الطروحات المرتقبة.

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وذكر أن خطة طرح أمان القابضة فى البورصة كما هى، ولكن ليس فى الوقت الحالى، موضحا أن الخطة تستند إلى وصولها إلى معدلات نمو محددة.

وحول الاحتياجات الدولارية للمجموعة، قال خليل إن المجموعة بالفعل لديها أسواق خارجية تجلب لها سيولة دولارية تغطى الاحتياجات السنوية من الاستيراد وخلافه، إلى جانب التوسع الدائم فى الأسواق المتواجدة فيها لجلب المزيد.

وكشف أن الشركة تتخارج من بعض القطاعات التى لا تتكامل مع باقى أنشطة المجموعة.

أوضح أن المجموعة تخارجت مؤخرا من شركتى“أسطول للنقل” فى المراحل النهائية حاليًا، فيما تخارجت من شركة بريق خلال العام الماضى رغم كونها استثمارا واعدا وجاذبا للغاية.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية تستند إلى اقتناص حصص فى شركات جديدة، لكن فى أنشطة الشركة نفسها دون إضافة المزيد بل من الممكن خفض القطاعات التى تعمل فيها المجموعة.

وتدرس حاليا عدة فرص استثمارية فى مراحل أولية فى الوقت الراهن فى قطاعات تخدم العمليات التشغيلية للشركة، دون إضافة المزيد لحين البت فى الوقت الحالى إلى جانب تقليل القطاعات التابعة والتى كانت قد سجلت نحو 12 قبل التخارج من قطاع صناعة تدوير المخلفات عبر بيع شركة ((بريق)) بجانب التخارج من قطاع النقل عبر بيع شركة ((أسطول)).

وباعت راية القابضة شركتها التابعة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة، إلى شركة ((إنترو)) لإدارة المخلفات وإعادة التدوير القابضة بقيمة إجمالية قدرها 490.7 مليون جنيه، فيما باعت حصتها فى شركة أسطول المتخصصة فى النقل البرى إلى شركة ((باراديم لوجيستكس)) المحدودة بقيمة إجمالية قدرها 266.5 مليون جنيه.

وأشار ((خليل)) إلى أن إستراتيجية تخفيض القطاعات التابعة للمجموعة سيقابلها خطط للتوسع فى أنشطة أخرى مثل الشمول المالى، والتصنيع، والتجارة، والتوزيع وخدمات مراكز الاتصالات.

ولفت إلى أن نشاط التجارة والتوزيع عبر شركة ((راية للتجارة والتوزيع)) التابعة، يسجل نتائج جيدة للغاية، وينمو بشكل مطرد حتى باتت الموزع الأكبر فى السوق المحلية عقب إتمام استحواذها على شركتى ((i2)) و((المتحدة))، موضحا أن الشركة تتوسع فى عدد الفروع حول أنحاء الجمهورية.

وذكر أن استراتيجية المجموعة خلال العام الجارى تركز على قطاع الانتقال الأخضر، وبدأت فيه منذ سنوات عدة عبر تصنيع الموتوسيكلات الكهربائية وصولاً إلى السيارات الكهربائية.

ويرى خليل أن القطاع يتمتع بفرص واعدة وجاذبة، وليس مشروعات استثمارية فقط، ولكن يحقق هدفا قوميا لخفض الانبعاثات الكربونية، خاصة أن التوقيت مناسب جدا لإطلاق السيارات الكهربائية خاصة فى ظل المغالاة فى أسعار السيارات.

وتستهدف المجموعة الوصول لهدف تجميع وتصنيع السيارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر شركتها التابعة ((راية أوتو)).

ومنذ أيام أبرمت الشركة عقد وكالة حصرية مع الشركة الصينية X Peng لإطلاق السيارات الكهربائية فى مصر خلال العام الجارى بطرازات مختلفة بحجم استثمارات مبدئية يصل إلى 500 مليون جنيه.

وتابع أن مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية تحتاج إلى توجه الشركات للتوسع بالأسواق الخارجية لاسيما أن الشركات التابعة للمجموعة لديها توسعات خارجية منذ فترة طويلة، ويخطط بعضها لزيادة الأسواق الخارجية والتوسع بها لتوفير سيولة دولارية.

وكشف خليل أن المجموعة تستهدف خلال العام الجارى دخول المملكة العربية السعودية من خلال شركة ((أمان))، إلى جانب التوسع فى الأسواق الأفريقية، وعلى رأسها نيجيريا، وتنزانيا، بالإضافة إلى بولندا من خلال شركة راية لمراكز البيانات، وراية للتجارة والتوزيع.

وتابع أن المجموعة تولى أولوية كبرى لقطاع خدمات التعهيد فى الوقت الحالى فهى صناعة واعدة للغاية، وهناك خطة طموح للتواجد فى جميع أنحاء العالم أو تقديم الخدمات لجميع دول العالم خاصة فى ظل معدلات النمو القوية التى يحققها القطاع.

وتشمل التوسعات الخارجية أيضًا شركة راية لتكنولوجيا المعلومات التى تتبنى استراتيجية للتطوير، خاصة فى ظل الطفرات الكبرى فى القطاع ومعدلات نموه والذى يشهد تسارعا كبيرا ما دفع المجموعة لتبنى استراتيجية لدفع نمو الشركة لاقتناص حصص سوقية أكبر بهذا القطاع سواء على المستوى المحلى أو الاقليمى.

وتخطط المجموعة للتوسع بعمليات شركة تكنولوجيا المعلومات فى السوق السعودي خلال الفترة المقبلة كجزء من التوسع الجغرافى لتلك الشركة، إلى جانب خطة لتصدير منتجات شركة راية من المركبات الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية خلال العام الجارى، وفقًا لـ((خليل)).

و”راية القابضة” هى شركة متخصصة فى الاستثمارات، ويتبعها أكثر من 40 شركة فى أكثر من 11 قطاعاً مختلفاً، ومن أهم أنشطتها تكنولوجيا المعلومات، ومراكز البيانات، وقطاعات الأنشطة المالية غير المصرية، والمبانى الذكية، والأغذية والمشروبات، والتجارة والتوزيع، والمدفوعات الرقمية.