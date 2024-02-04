((أليانز القابضة)) تستثمر 300 مليون جنيه فى صالات عرض ومراكز للصيانة فى 2024

MENAFN - Al-Borsa News) رصدت شركة ((أليانز القابضة)) المتخصصة فى بيع السيارات الكهربائية، ما يقرب من 300 مليون جنيه، لافتتاح صالتى عرض، ومركزين للصيانة لبيع وصيانة ((السيارات الكهربائية)).

وقال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة، لـ((البورصة)) إن السوق به نحو 4 و5 مراكز خدمة لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة للسيارات الكهربائية فى مصر.

موضوعاتالعضو المنتدب: ((TVD)) للسيارات مستعدة لاستثمار 200 مليون جنيه إذا تم حل أزمة الاستيراد ((الصفاء للاستيراد والتصدير)) ترصد 15 مليون دولار لاتخاذ خطوات إيجابية نحو التصنيع أسعار قطع غيار السيارات تواصل الارتفاع بفعل مشاكل العملة والاستيراد

وتمتلك الشركة فى الوقت الحالى 3 صالات عرض ومركز خدمة واحد بحسب زين.

ويرى زين أن سوق السيارات الكهربائية نما 300% فى 2023 مقارنة ببداية انتشارها فى 2018، إذ ارتفعت أعداد السيارات فى معرض السيارات الكهربائية من متوسط بين 5 و20 سيارة إلى ما بين 50 و70 سيارة.

أضاف أن الزيادات المتتالية فى أسعار السيارات العاملة بالبنزين، بالإضافة إلى وضع التجار أوفر برايس على السيارات، خلق تقارب فى السعر بين سيارات البنزين والكهرباء، ما دعم الاتجاه نحو تفضيل اقتناء السيارة الكهربائية.

لفت إلى أن أسعار السيارات الكهربائية تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى ما بين 12 و15 مليون جنيه، بحسب النوع، والعلامة، والإمكانيات بالسيارة.

أضاف أن السيارات الأكثر طلبًا تبدأ من مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.

وكشف أن الشركة تستهدف الوصول بمبيعاتها إلى 500 سيارة بنمو 150% عن العام الماضى الذى بلغت فيه 200 سيارة.

أشار ((زين)) إلى إنه تم مراعاة أن تكون السيارات الكهربائية ضمن تحديث أسعار رسوم التسجيل الجديد بالشهر العقارى ببداية العام الجارى، وهو ما كان مصدر تخوف كبيرا لمالكى السيارات.

أوضح أن السيارات الكهربائية كانت تواجه صعوبة فى نقل الملكية، مع اندراجها تحت بند ((سلع غير مقدرة)) ويتم تقييم رسوم التسجيل لها بنسبة 2% من إجمالى السعر الشامل للرسوم الجمركية وذلك عند كل عملية بيع للسيارة، بالإضافة إلى رسوم تصديق نقابة المحامين على عقود البيع بنسبة 1%، الأمر الذى يؤثر بالسلب على انتشار السيارات الكهربائية بالسوق المصرى.

وتتحدد رسوم التسجيل وفقًا لسنة الصنع بداية من عام 2014 وحتى عام 2024، بالإضافة إلى الكيلو وات والتى تبدأ من أقل من 200 كيلو وات وتصل إلى أكثر من 300 كيلو وات.

وقال زين إن أبرز التحديات التى تواجه القطاع خلال الفترة الحالية هى عدم السماح بتراخيص السيارات الكهربائية أقل من 50 كيلو وات، والتى من الممكن ان يتم استخدمها فى القطاع التجارى مثل توصيل الطلبات، أو استخدامها فى النقل التشاركى ومنها أوبر وكريم.

وطالب زين بالعمل بقرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة 3 سنوات بحد أقصى، وذلك لعدة أسباب أبرزها استكمال ما تم البدء فيه من حملات من الدولة للتوعية اتجاه الطاقة النظيف.

أضاف أن الموافقة على الاستيراد يخفف عبء استهلاك المحروقات على الدولة، بجانب التمهيد للتصنيع المحلى من خلال تقديم السيارات بأسعار مناسبة بحيث يستطيع المستهلك تجربتها بما يجعل شراء السيارات سيارة كهربائية محلية الصنع، بالإضافة إلى خلق مناخ عام من المنافسة بين الوكلاء والمصنعين والمستوردين.