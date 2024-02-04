الرقابة المالية تلغي موافقة الشراء بالهامش لـالعروبة للسمسرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، زيادة قيمة التأمين المودع منها بقيمة 10 ملايين جنيه لمدة عام آخر.
كما قررت الرقابة المالية إلغاء الموافقة الصادرة للشركة بآلية شراء الأوراق المالية بالهامس.
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كما قررت الرقابة المالية، استبعاد محمد عاطف رسلان من وظيفته كعضو منتدب واتخاذ إجراءات نحو تعيين عضو آخر.
وقالت الشركة، إنها تتواصل مع الرقابة المالية للوقوف على حيثيات القرارات، ومعرفة أسبابها.
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