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الرقابة المالية تلغي موافقة الشراء بالهامش لـالعروبة للسمسرة

2/4/2024 7:14:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، زيادة قيمة التأمين المودع منها بقيمة 10 ملايين جنيه لمدة عام آخر.

كما قررت الرقابة المالية إلغاء الموافقة الصادرة للشركة بآلية شراء الأوراق المالية بالهامس.

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كما قررت الرقابة المالية، استبعاد محمد عاطف رسلان من وظيفته كعضو منتدب واتخاذ إجراءات نحو تعيين عضو آخر.

وقالت الشركة، إنها تتواصل مع الرقابة المالية للوقوف على حيثيات القرارات، ومعرفة أسبابها.

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