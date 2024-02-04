محمد عزب يكتب: هل يسقط الشمول التأمينى من حسابات الحكومة؟

MENAFN - Al-Borsa News) لم يعد ظهور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بين الحين والآخر كافياً لتبرير الصدمات التى يتعرض لها رجل الشارع يومياً نتيجة الزيادات غير المسبوقة فى أسعار السلع والخدمات اليومية التى يحتاج إليها كل مواطن لعيش حياة كريمة.

ولم تعد الأحلام الوردية التى تعدنا بها الحكومة بالرخاء الاقتصادى ذات جدوى، والمواطن يواجه يوميا تداعيات أزمات اقتصادية لا ناقة له فيها ولا جمل نتيجة لغياب رؤية اقتصادية واضحة للحكومة سواء فيما يتعلق بخطط النمو أو مواجهة الأزمات الطارئة نتيجة تداعيات الأحداث الإقليمية والعالمية على مصر.

موضوعاتجمال شيبه يكتب: التأمين فى 2024 بين مطرقة المنافسة وسندان اتفاقيات الإعادة بيير أوليفييه جورينشا يكتب: الاقتصاد العالمى على مشارف الهبوط الهادئ.. لكن المخاطر مستمرة البنك الدولى: معالجة ضغوط السيولة النقدية فى البلدان النامية على وجه السرعة

ويبدو أن الحكومة لا ترى المواطن المطحون يوميا فى طوابير الحصول على كيس سكر أو أرز، ولا يوجد مبرر لفشل الجهات الحكومية فى السيطرة على زيادات الأسعار المبالغ فيها من عدد كبير من التجار دون رقيب سواء من جهاز حماية المنافسة أو من جهاز حماية المستهلك.

ولا يوجد عذر أيضا لفشل الجهات الحكومية فى تنفيذ ما أعلنته عن توفير 7 سلع أساسية للمواطنين بأسعار مقبولة، ولا عن فشلها كذلك فى إلزام التجار بكتابة الأسعار على السلع فى المحلات التجارية.

وقد يتساءل البعض ما علاقة الحديث عن فشل الحكومة فى السيطرة على الأسعار وعلاقته بالتأمين؛ والسؤال فى محله وإجابته بالطبع يسيرة، فالمواطن الذى يقف فى طابور للحصول على كيس سكر كيف له أن يفكر فى توفير الحماية التأمينية سواء له أو لأسرته، يتساوى فى ذلك تغطيات تأمينات الممتلكات والحياة معا، فكيف للمواطن أن يبحث عن وثيقة تأمين ودخله يكفى بالكاد تلبية احتياجاته من سلة السلع الغذائية الأساسية؟!.

السؤال نفسه ينطبق على الحكومة، وكيف لها أن تحقق خطتها للشمول التأمينى فى ظل الصعود المستمر لسعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، والذى تسبب فى تآكل قيمة الدخول وخاصة لشرائح الدخل المتوسط، والتى ربما كان يعول عليها فى طلب التأمين للتغطيات التى تطرحها الشركات بالسوق.

الأحداث الحالية تفرض بدورها تساؤلا حول موقف برامج الحكومة لتوسيع شرائح المستفيدين من التأمين وبصفة خاصة وثيقة“أمان” التى سبق للحكومة أن أعلنت عنها منذ سنوات وتم الترويج لها إعلاميا بحملات دعائية ضخمة ثم توقف الحديث عنها وكأن شيئا لن يكن.

وكذلك الموقف الحالى لوثيقة الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة، والتى يتم طرحها من خلال شركة مصر للتأمين، التى تعتبر الشركة الوطنية الأم بالسوق وصاحبة الحصة الأكبر بين الشركات العاملة بالصناعة.

ربما يكثر الحديث وتكثر التساؤلات ويبقى القول فى النهاية أن التحدى الأكبر أمام النسخة الثالثة لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر هو الخروج عن التوصيات النمطية والسعى لإيجاد آليات حقيقية بالتنسيق مع الحكومة لابتكار منتجات تأمينية تلبى حاجة المواطن البسيط للحماية التأمينية فى ظل تعدد المخاطر التى يتعرض لها نتيجة الأزمات الاقتصادية اليومية التى يعيشها الأفراد والمؤسسات حاليا.

ويبقى التحدى أمام شركات التأمين كذلك أن تقوم بدورها الحقيقى فى الاستفادة من التعداد السكانى لمصر فى الوصول لكافة شرائح المجتمع من خلال قنوات توزيع جديدة ومختلفة.

كما يبقى الرهان على الحكومة فى أن تسارع بخروج مشروع قانون التأمين الجديد للنور، خاصة أنه يتضمن ما يقرب من نحو 20 نوعا من التغطيات التأمينية الإلزامية، لعلها تكون المخرج الآمن للمواطن العادى فى ظل ما يتعرض لها من مخاطر مختلفة، وأن يسهم القانون فى تصحيح مسار سوق التأمين للابتعاد عن المنافسة السعرية على كعكة التأمينات العامة، وأن يساعد القانون كذلك فى زيادة معدل الاختراق التأمينى وتحسين مساهمة القطاع المتواضعة حاليا فى الناتج المحلى الإجمالى.

والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل.