أرباح الإسكندرية للأدوية تقفز 89% في النصف الأول

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة“الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية” بنسبة 89% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 137.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 72.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 999.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات 783.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

موضوعات“المتحدة للإسكان” تشتري 473 ألف سهم خزينة “التوسعات الخارجية” و”الانتقال الأخضر” محورا استراتيجية“راية القابضة” خلال 2024 ((العربى الأفريقى)) تستهدف زيادة الأصول المدارة إلى 35 مليار جنيه العام الجارى

وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 96.9% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل 108.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 54.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الخمسة أشهر لتصل 809.9 مليون جنيه، مقابل 628.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 71.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 59.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 34.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 487.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات 342.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، توزيع نقدي بقيمة 13 جنيهاً نقداً على السهم عن العام المالي.

وكشفت الشركة عن نصيب العاملين من الأرباح يبلغ 12.5 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية على صرف مكافأة مجلس الإدارة بواقع 2.76 مليون جنيه.

وصدقت الجمعية على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 7.6% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 126.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 117.4 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.