أرباح الإسكندرية للأدوية تقفز 89% في النصف الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة“الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية” بنسبة 89% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 137.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 72.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 999.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات 783.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
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وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 96.9% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل 108.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 54.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الخمسة أشهر لتصل 809.9 مليون جنيه، مقابل 628.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 71.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 59.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 34.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 487.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات 342.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، توزيع نقدي بقيمة 13 جنيهاً نقداً على السهم عن العام المالي.
وكشفت الشركة عن نصيب العاملين من الأرباح يبلغ 12.5 مليون جنيه.
ووافقت الجمعية على صرف مكافأة مجلس الإدارة بواقع 2.76 مليون جنيه.
وصدقت الجمعية على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 7.6% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 126.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 117.4 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.48 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.1 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
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