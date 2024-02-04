جمال شيبه يكتب: التأمين فى 2024 بين مطرقة المنافسة وسندان اتفاقيات الإعادة

MENAFN - Al-Borsa News) ترتبط صناعة التأمين بشكل وثيق بالاقتصاد وتعتبر من أكثر الصناعات تأثرا به، وفى الأزمات الاقتصادية ترتفع أهمية التأمين على الرغم من تحمله لخسائر فادحة خلالها، وهو ما ظهر بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة.

وعلى مر السنوات يظل سعر التأمين دون غيره الذى لا يتأثر بأى متغيرات أو ظروف اقتصادية بصفة مستمرة وعلى الأخص الفترة الأخيرة، ولأسباب مختلفة ترتفع أسعار جميع السلع والمنتجات والخدمات دون استثناء وبنسب ملفتة للنظر.

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ولسنا فى حاجة إلى الإشارة لمنتج معين، إلا أن أسعار منتجات التأمين دون غيرها فى انخفاض مستمر بسبب شدة المنافسة الضارة وغير المدروسة بين شركات التأمين فى السوق المصرى، والتى بسببها تنخفض الأسعار إلى مستوى لا يتناسب مع أى أسس فنية وتنحرف كثيرا عن الأسعار العادلة.

وإذا كانت شركات التأمين تعانى فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين سنة تلو الأخرى، فأعتقد أن استمرار السوق فى ممارساته السعرية نتيجة لهذه المنافسة سيتسبب فى أزمات كبيرة فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين خلال السنوات القليلة القادمة، فى ظل ظهور الكثير من المطالبات وفى ظل تدنى الأسعار حتى للأخطار الرديئة، علاوة على المطالبات الناتجة عن الظروف الاقتصادية والتى يشوبها الغش والتزوير.

ومن وجهة نظرى فإن الزيادة أو النمو فى أقساط التأمين ليس بالضرورة تصنيفه على أنه مؤشراً إيجابياً، ولو نظرنا إلى نمو الأقساط فإن مرجعه الأول فى الوقت الحالى هو الزيادات فى مبالغ التأمين، والتى يتواكب معها فى أحيان كثيرة انخفاض فى الأسعار يصل بها إلى مستوى غير عادل.

أما توقعات الأقساط فى عام 2024، فأرى أن بعض الفروع ستتأثر كثيرا بإعادة تقييم الممتلكات المؤمن عليها أو الزيادات التى أصابت الممتلكات الجديدة مع ضرورة الإشارة إلى أن نسبة استجابة العملاء لعملية إعادة التقييم مازالت قليلة، عدا المرتبط منها بوثائق شبه إجبارية“تسهيلات ائتمانية ـ مرتبطة بإجراءات أخرى بخلاف التأمين”، فتستحوذ على النسبة الأكبر فى عمليات زيادة مبالغ التأمين.

يقع على رأس فروع التأمين الأكثر تأثرا بعملية إعادة التقييم للسيارات المؤمن عليها أو أسعار السيارات الجديدة، ولكن يجب ألا نغفل أن الارتفاع الأكبر فى قيم السيارات الذى شهده العام الماضى وأثر كثيرا فى أقساط التأمين، هو أن السيارات التى تم التأمين عليها خلال النصف الثانى من عام 2023 كانت فى أغلبها بقيم قريبة أو فى حدود القيم السوقية، علاوة على قيام البعض ممن أمنوا على سياراتهم خلال النصف الأول من العام ذاته بزيادة مبالغ التأمين وخصوصا من تعرضوا لتطبيق شرط النسبية.

وأرى أن الزيادة خلال عام 2024 ستكون أقل بكثير، والزيادة المتوقعة للأقساط بسبب زيادة القيم التأمينية للسيارات لن تتجاوز 25%.

هناك زيادة متوقعة فى الأقساط سواء بسبب عملية إعادة التقييم المشار إليها أو نتيجة لتوجه بعض المنشآت للاقتراض ومن ثم الحاجة إلى وثائق تأمين.

وعلى الرغم أن الفرصة مواتية لزيادة الأقساط بنسبة كبيرة، إلا أنها ستكون فى حدود 10% فقط، لأن إعادة التقييم والزيادة فى القيم التأمينية للتأمينات الجديدة تتواكب معها.

وينطبق نفس الأمر على اثنين من أضلاع التأمينات الهندسية وهما آلات ومعدات المقاولين، والأجهزة والمعدات الإلكترونية.

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة جدا فى حجم المشروعات، ولولا التدنى الذى وصل إليه السوق فى تسعير هذه الوثائق لتضاعفت أقساطه بصورة ملفتة للنظر.

وأتوقع عدم وجود نمو ملحوظ فى أقساط أخطار المقاولين خلال عام 2024 لسببين، الأول الانتهاء من بعض المشروعات والإنشاءات الضخمة وغير المتكررة، وفى ظل الظروف الاقتصادية ليس من المتوقع البدء فى مثيلاتها على الأقل هذا العام.

والسبب الثانى هو الانزلاق الكبير والمستمر نحو أعماق بحر المنافسة وتأثيره الكبير فى انخفاض الأسعار.

ومن وجهة نظرى، أرى أنه انخفاض مخيف، وفى ظل ظاهرة واضحة فى تصاعد مستمر ألا وهى زيادة المطالبات الخاصة بهذه الأخطار فى الفترة الأخيرة بعدما كانت من أجود الأخطار نتائج وربحية.

ولك أن تتخيل أن تهافت وتنافس الشركات على وثائق جميع أخطار المقاولين على اختلاف أخطارها“إنشاءات مدنية – صرف صحى – كهرباء – أعمال كهروميكانيكية وغيرها”، أدى إلى ظهور أسعار تأمين فى السوق تقل عن الخمسة قروش.

شهد سوق التأمين خلال الفترات الأخيرة أمرين كان لهما أثرا إيجابيا على الأقساط، أولهما قرار هيئة الرقابة المالية بمنع إصدار وثائق بأثر رجعى، ثانيهما قرار الهيئة بحظر الملاحق المرتدة والذى قضى على ممارسات ضارة وغير سليمة.

كما لا يفوتنا أن نشير إلى قرار الهيئة بمنع إصدار وثائق تأمين بحرى وجوى بشروط الفقد“الهلاك الكلى”، ما أدى بصورة كبيرة إلى نمو أسعار وأقساط التأمين.

ونتيجة لما تقدم، وكذلك ارتفاع القيم التأمينية الخاصة بالرسائل سواء المستوردة وهى الأغلب أو المصدرة، فمن المتوقع أن تشهد أقساط البحرى خلال عام 2024 زيادة كبيرة قد تتخطى 40%.

وبنسبة كبيرة ترتبط تأمينات النقل البرى بنفس المؤثرات على التأمين البحرى والجوى.

تعد من الأخطار المستهدفة فى الفترة الأخيرة، ونتيجة للمنافسة أيضا فمن المتوقع ألا تشهد أقساطها خلال 2024 زيادة ملموسة.

وفيما يتعلق بالتأمين الطبى فلولا تكالب الشركات عليه والمنافسة غير المدروسة لتضاعفت أقساطه فى ظل الزيادة الكبيرة لتكلفة الخدمات موضوع التأمين الطبى، ولكن الزيادة المتوقعة فى ظل ذلك خلال 2024 لن تتخطى 25%.



أخيرا، فروشتة علاج سوق التأمين المصرى فيما يتعلق بالأقساط والنتائج تنحصر تقريبا فى كيفية القضاء على المنافسة الضارة وضرورة تطبيق الأسعار والشروط العادلة، ولو أصاب العلاج ستشهد أقساط التأمين نموا كبيرا وستصل نسب النمو لجميع فروع التأمين إلى نسب غير معتادة.

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