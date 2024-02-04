المتحدة للإسكان تشتري 473 ألف سهم خزينة

MENAFN - Al-Borsa News) اشترت شركة المتحدة للإسكان والتعمير ، 473 ألف سهم خزينة خلال جلسة الخميس الماضي.

وكانت قررت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح في حدود 7.12 مليون سهم خزينة، لدعم سعر السهم.

موضوعاتأرباح“الإسكندرية للأدوية” تقفز 89% في النصف الأول “التوسعات الخارجية” و”الانتقال الأخضر” محورا استراتيجية“راية القابضة” خلال 2024 ((العربى الأفريقى)) تستهدف زيادة الأصول المدارة إلى 35 مليار جنيه العام الجارى

وأوضحت الشركة، أن مدة فترة الشراء شهر ابتداءًا من جلسة اليوم 28 يناير الجاري حتى 27 فبراير المقبل.

وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد تخفيض رأس المال المصدر و المدفوع لشركة المتحدة للإسكان والتعمير من 335,57 مليون جنيه إلى 326,95 مليون جنيه بتخفيض قدره 8,619 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة، أن التخفيض عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة البالغ عددها 6,895 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 1.25 جنيه للسهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 326,95 مليون جنيه موزع على 261,56 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.25 جنيه.

كما تقرر إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 19 يونيو المقبل لتصل 261,56 مليون سهم.

وكانت وافقت هيئة الرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة المتحدة للإسكان والتعمير، بشأن تخفيض رأس المال عن طريق أسهم خزينة.

ويتضمن تقرير الافصاح تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بإعدام أسهم الخزينة الواردة بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي لعدد 6.89 مليون سهم باجمالي قيمة 8.61 مليون جنيه.

وأضافت الشركة أنه بذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع 326.96 مليون جنيه ليصبح عدد أسهم الشركة 261.56 مليون سهم.

وكانت كشفت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، عن تنفيذ عقد التأجير التمويلي مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي بقيمة 318 مليون جنيه.

وأضافت الشركة أنه بموجب العقد حصلت على 318 مليون جنيه من خلال آلية التأجير التمويلي، وذلك تنفيذًا لقرار العمومية العادية.

وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة على تخفيض رأسمال شركة“المتحدة للإسكان والتعمير” المصدر من 343.1 مليون جنيه إلى 342.7 مليون جنيه بتخفيض قدره 460 ألف جنيه.

تقدمت شركة“المتحدة للإسكان والتعمير” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تخفيض رأسمالها المصدر من 343.1 مليون جنيه إلى 342.7 مليون جنيه بتخفيض قدره 460 ألف جنيه.

وسيتم التخفيض عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 368 ألف سهم، بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1.25 جنيه للسهم الواحد.

وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.

عينت شركة“المتحدة للإسكان والتعمير”، محمد حسن شحاته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة (غير تنفيذي).

وأوضحت الشركة أن شركة إسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية“بايونيرز القابضة سابقاً” قررت تغيير ممثلها في مجلس إدارة المتحدة للإسكان ليصبح محمد مصطفى عبدالعزيز بدلاً من محمد زكريا محيي الدين.

قررت شركة“المتحدة للإسكان والتعمير”، استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، بحد أقصى 5% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك لدعم سعر السهم.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ عملية شراء أسهم الخزينة اعتباراً من جلسة يوم 13 يونيو الجاري وحتى 12 سبتمبر المُقبل.

وكان وافق مجلس إدارة شركة“المتحدة للإسكان والتعمير”، على شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح في حدود 5% من إجمالي أسهم الشركة لدعم السهم بالسوق.