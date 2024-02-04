5 محاور على أجندة النسخة الثالثة لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر

MENAFN - Al-Borsa News) تنطلق اليوم الأحد النسخة الثالثة لمؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر، بمشاركة أكثر من 300 متخصص من خبراء التأمين وإعادة التأمين من 12 دولة.

وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن النسخة الثالثة من المؤتمر تعقد تحت عنوان“التأمين متناهى الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية”، برعاية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

موضوعاتمشروع قانون التأمين يستحدث 21 نشاطا إلزاميا لتوسيع شرائح المستفيدين 570 مليون جنيه أقساط ((جى آى جى حياة تكافل)) النصف الأول من 2023 – 2024 التأمين متناهى الصغر مصدر رئيسى لنمو القطاع

وأضاف الزهيرى، أن المؤتمر يشهد هذا العام حضوراً كبيراً من ممثلى كبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهى الصغر.

وتشهد جلسات المؤتمر مشاركة نخبة كبيرة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمى والدولى، فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام.

ويناقش المؤتمر خلال يومين 5 محاور تشمل التأمين متناهى الصغر ودوره فى نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى الابتكارات الحديثة فى مجال الشمول المالى وانعكاسها على التأمين متناهى الصغر.

ويناقش المحور الثالث، التأمين متناهى الصغر كخطوة نحو الشمول التأمينى، فيما يناقش المحور الرابع كيف ننشئ منتج تأمين متناهى الصغر يلائم احتياجات المرأة؟.

كما يتناول المحور الخامس، تطور ونمو سوق التأمين متناهى الصغر باستعراض التجربة التونسية كتتويج لبروتوكول التعاون الذى سبق توقيعه بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد المصرى للتأمين.

وقال الزهيرى:“يأتى تنظيم هذا المؤتمر فى ضوء النجاح الذى حققه فى نسختيه الأولى والثانية، حيث شهد المؤتمر حضور أكثر من 300 مشارك من شركات التأمين، ونخبة متميزة من خبراء التأمين متناهى الصغر، كما أصدر المؤتمر توصيات لتطوير ورفع الوعى لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهى الصغر والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين”.

وأضاف الزهيرى:“تم اختيار محافظة الأقصر باعتبارها إحدى مدن الصعيد الكبرى المستهدفة بالشمول المالى، فضلا عن كونها مقصدا سياحيا مميزا”.

وأوضح أن التأمين متناهى الصغر يعد أحد الأدوات المهمة لتوفير الحماية اللازمة للسكان ذوى الدخل المنخفض الذين يعانون من نقص الخدمات فى الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث تكون هذه الشرائح أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر الكبيرة على ثرواتهم وحياتهم، ولكن غالبًا ما يكون لديهم أدوات غير رسمية وغير كافية لإدارتها وبالتالى يشكل التأمين متناهى الصغر وسيلة للشمول والصمود المالى.

وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بالعديد من الإجراءات لدعم منتجات التأمين متناهى الصغر، كجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأمينى والشمول المالى ووصول الخدمات التأمينية للفئات التى لا تصل لها تلك الخدمات كجزء من استراتيجية الدولة 2030 واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية؛ من خلال لجنة فنية متخصصة بالاتحاد للتأمين متناهى الصغر، إضافة إلى عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهى الصغر محلياً وعالمياً.