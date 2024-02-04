الصينيون يعبرون عن إحباطهم من ضعف البورصة على وسائل التواصل الاجتماعي

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في محاولة للتعبير عن إحباطهم إزاء تباطؤ الاقتصاد وضعف أداء البورصة لجأ عدد من الصينيين إلى متنفس غير متوقع، وهو حساب السفارة الأمريكية في بكين على منصة للتواصل الاجتماعي.

ولاقى منشور كتبته السفارة الأمريكية يوم الجمعة حول حماية الزرافات البرية على موقع ويبو، وهو منصة صينية للتدوين المصغر تشبه إكس، تفاعلا كبيرا إذ حصل حتى اليوم الأحد على 130 ألف تعليق و15 ألف إعادة نشر، العديد منها لا علاقة له بموضوع المنشور.

وكتب أحد المستخدمين في تعليق مصاحب لمنشور السفارة بعد إعادة نشره“هل يمكنكم تزويدنا بالصواريخ لقصف بورصة شنغهاي؟”.

وكتب مستخدم آخر أن حساب ويبو للسفارة الأمريكية في الصين“أصبح بمثابة ‭‭‭‭'‬‬‬‬حائط المبكى‭‭‭‭'‬‬‬‬ للأفراد المستثمرين في الأسهم الصينية”.

ولم ترد السفارة الأمريكية على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.

ورغم أن مستخدمي ويبو يمكنهم كتابة منشورات فردية حول السوق والاقتصاد، فإن السلطات الصينية تحظر باستمرار ما تعتبرها تعليقات“سلبية” على الإنترنت عندما تحقق تفاعلا كبيرا.

ويمكن أيضا إيقاف التعليقات على المنشورات المتعلقة بالاقتصاد أو الأسواق على منصات التواصل الاجتماعي أو إظهار تعليقات معينة فقط مما يقيد القنوات التي يمكن للأشخاص التعبير من خلالها عن آرائهم.

وانخفض مؤشر الأسهم القيادي سي.إس.آي300 في الصين بنسبة 6.3 بالمئة الشهر الماضي مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات بعد أن فشلت سلسلة من التدابير الحكومية الداعمة في استعادة الثقة التي تأثرت بعدد من التحديات الاقتصادية منها انخفاض أسعار العقارات على مدى عدة سنوات وضعف الاستهلاك المحلي والضغوط الانكماشية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في نهاية يناير أن الصين ستتخذ المزيد من التدابير“القوية” في مسعى لدعم ثقة السوق بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ.

ومنذ ذلك الحين، كثفت السلطات الصينية جهودها لتهدئة المستثمرين بإصدارها رسائل إيجابية تؤدي في بعض الأحيان إلى تأثير معاكس.

وفي يوم الجمعة، نشرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية مقالا بعنوان“التفاؤل ينبعث من البلاد بأكملها”.

وسرعان ما سخر المستخدمون من عنوان المقال على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وكتب أحد مستخدمي ويبو، في إعادة نشر لمقال حماية الزرافات“مجتمع الزرافات بأكمله مفعم بالتفاؤل”.

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