التأمين متناهى الصغر مصدر رئيسى لنمو القطاع

يرى مسئولون بقطاع التأمين فى مصر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تمثل ركيزة أساسية لنمو حجم أعمال شركات التأمين، بسبب العديد من المزايا ومنها احتفاظ الشركات بكامل حصيلة الأقساط المحققة منها، ومساهمتها فى نشر الوعى التأمينى بين شرائح جديدة من العملاء.

ووفقا لمسئولين بالقطاع، فإن المشروعات التجارية والمهنية المتناهية الصغر والمتوسطة تعد من أهم المؤسسات الاقتصادية التى نهضت بسببها اقتصاديات الكثير من البلدان، ولاسيما دول شرق آسيا، ودول أمريكا اللاتينية.

موضوعاتمشروع قانون التأمين يستحدث 21 نشاطا إلزاميا لتوسيع شرائح المستفيدين 570 مليون جنيه أقساط ((جى آى جى حياة تكافل)) النصف الأول من 2023 – 2024 5 محاور على أجندة النسخة الثالثة لمؤتمر“التأمين متناهى الصغر” بالأقصر

وقال جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين لشئون الإنتاج والفروع والتسويق، إن الحكومة تهتم بتلك النوعية من المشروعات عبر توجيه الجهات المانحة والبنوك بتخصيص الجزء الأكبر من أموالها لتمويل تلك المشروعات، لما ستوفره من فرص عمل للشباب وخفض نسب البطالة.

وأضاف أن التأمين على تلك المشروعات يعتبر بمثابة الداعم والمساند لاستمرارية تلك الأنشطة، وضرورة حتمية من الناحية المعنوية والاقتصادية، فضلا عن دوره الحيوى الداعم لتلك الأنشطة حال تعرضها لأية أخطار.

ووفقا لشحاتة، يعرف التأمين متناهى الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجال تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط زهيدة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

وأشار إلى أن من أبرز المعوقات التى تواجه نمو وانتشار التأمين متناهى الصغر هو عدم توافر المناخ الملائم للاستثمار فى هذه المشروعات، فضلا عن ضرورة توفير تشريعات خاصة بها من إعفاءات جمركية وضريبية وغيرها.

ورهن شحاتة، نمو فرع التأمين متناهى الصغر بالسوق المصرى بإتاحة الشركات لمنتجات تأمينية يتصف محتواها بالبساطة، فضلا عن وجود شبكة وقنوات توزيع على نطاق واسع يتم من خلالها توزيع الوثائق وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، لتسهيل التعامل مع العملاء الذين ينتمون إلى الطبقات البسيطة ومحدودى الدخل.

وأشار إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال إصدار العديد من القرارات التى وضعت ضوابط تتيح إصدار وتوزيع تلك الوثائق إلكترونيا، ما يعد خطوة مهمة للوصول بخدمات التأمين ولاسيما المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشرائح جديدة من المجتمع.

وقال شحاتة، إن شركة إسكان للتأمين تسعى لتوفير التغطية التأمينية لتلك النوعية من المشروعات، حيث تتعاون حاليا مع جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية لتغطية التمويلات الممنوحة من جانبها ضد مخاطر عدم السداد.

وأضاف أن الشركة تدرس حاليا تأسيس إدارة فنية مستقلة تختص بالاكتتاب فى تلك النوعية من الأنشطة.

وقال خالد سعيد رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والفروع والتسويق بشركة طوكيو مارين مصر تكافل، إن نجاح منظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر يجب أن يرتكز على التكامل بين 3 محاور رئيسية أولها التمويل وثانيها التسويق وثالثها توفير الغطاء التأمينى لتلك المشروعات.

وأضاف سعيد، أن توفير الحماية التأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يتطلب توفير الغطاء التأمينى للمنظومة بشكل كامل لتشمل تأمين أصحاب تلك المشروعات بوثائق الحوادث الشخصية والطبى والحياة، إضافة إلى توفير الحماية للأصول والممتلكات الخاصة بتلك المشروعات ضد مخاطر الحريق والسطو والأخطار الإضافية، بالإضافة إلى مخاطر عدم السداد.

وأوضح أنه على سبيل المثال فيما يتعلق بالتأمينات الزراعية يجب أن تتضمن تأمين المزارعين ضد مخاطر الحوادث الشخصية، إضافة إلى توفير الحماية للمحاصيل الزراعية ضد التلف ومخاطر تغير المناخ وغيرها، مقترحا أن يتم توفر تلك التغطية من خلال التعاقد مع البنك الزراعى.

وتوقع سعيد أن يسهم إقرار مشروع قانون التأمين الجديد فى نمو التأمينات متناهية الصغر لما سيتضمنه من حزمة تأمينات إجبارية للعديد من الشرائح فى المجتمع.

ووفقا لسعيد، تطرح شركة طوكيو مارين حزمة من المنتجات بفرع التأمين متناهى الصغر، منها وثيقة“هوم شيلد” و”بيزنس شيلد”، ويتم تسويقها من خلال شبكة الوسطاء المتعاقدين مع الشركة.

وقال أحمد سودان رئيس قطاع التوزيع بشركة ثروة للتأمين، إن تغطيات التأمين متناهى الصغر تتضمن حزمة متنوعة من التغطيات منها الحريق والسطو والأخطار الإضافية إضافة إلى مخاطر عدم السداد.

وتوقع سودان، نمو التأمين الطبى متناهى الصغر ضمن توجه المشروعات الصغيرة للحفاظ على العمالة الموجودة بها والتى تبدأ بحد أدنى 10 أفراد إضافة إلى التغطيات الفردية.

وأضاف أن شركته تطرح منتجات للتأمين الطبى تستهدف عملاء متناهى الصغر، فيما بلغ عدد المستفيدين من تلك التعاقدات الطبية نحو 50 ألف عميل.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت أداة تسويقية مهمة للتسويق للتأمين متناهى الصغر لسهولة العملاء المستهدفين بتلك التغطيات.

وأوضح أن شركة“ثروة للتأمين” تعاقدت مع أحد البنوك لتأمين مخاطر الحريق والسطو لعملاء متناهى الصغر بالبنك فى بعض الأنشطة الصناعية والتجارية وبمتوسط يصل لنحو 100 عميل مؤسسى شهريا.

ورهن سودان نجاح الشركات فى توزيع منتج التأمين متناهى الصغر فى عقد شراكات متنوعة مع البنوك وشركات التمويل وغيرها، فضلا عن التعاقد مع فروع شركات التمويل فى المحافظات بصفة خاصة كونها المستهدفة من الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد الغطريفى الخبير التأمينى، إن قطاع التأمين متناهى الصغر يعد من أهم الفروع التأمينية بالسوق خلال السنوات المقبلة لتمتعه بحزمة من المزايا للشركات منها الاحتفاظ الكامل بحصيلة أقساطها، حيث لا تحتاج تلك النوعية من المخاطر لغطاء إعادة التأمين، فضلا عن تدنى نسبة المخاطر المؤمن عليها.

وأضاف الغطريفى، أن أبرز التحديات التى تواجه انتشار تلك النوعية من التغطيات هو ارتفاع تكلفة الوصول للعملاء المستهدفين، ما يتطلب اعتماد شركات التأمين على قنوات توزيع تكنولوجية مبتكرة تمكنها من الوصول لأكبر عدد من الشرائح المستفيدة.

كما طالب شركات التأمين بزيادة قمية عمولات وسطاء التأمين عن وثائق متناهى الصغر لتشجيعهم على تحقيق الانتشار لتلك النوعية من المنتجات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين شركات التأمين واتحادات التمويل الاستهلاكى والجمعيات التعاونية والزراعية للوصول لأعضائها.