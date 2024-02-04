570 مليون جنيه أقساط ((جى آى جى حياة تكافل)) النصف الأول من 2023 - 2024

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- Al-Borsa News) ربيع عبدالخالق: الشركة حققت نحو 55% من خطتها المستهدفة لأقساط العام المالى الحالى
حققت شركة ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) نحو 570 مليون جنيه بمحفظة أقساطها، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2023 ـ 2024، مقارنة بـ516 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى 2022 ـ 2023، بنسبة نمو 10.5%.
ووصلت ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) إلى نحو 55% من خطتها المستهدفة لأقساط العام المالى الحالى.
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وقال ربيع عبدالخالق، العضو المنتدب للشركة، إنَّ الشركة تخطط للوصول بإجمالى محفظة الأقساط لنحو 1.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وأضاف ((عبدالخالق)) لـ((البورصة))، أن الشركة سددت فاتورة مطالبات لعملائها، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بقيمة 317 مليون جنيه، مقابل 233 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.
وتجاوز إجمالى حقوق حملة الوثائق 2 مليار جنيه فى ديسمبر 2023، مقابل نحو 1.8 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، فيما بلغ إجمالى حقوق المساهمين نحو 655 مليون جنيه، مقابل 602 مليون جنيه.
وأوضح ((عبدالخالق))، أن حجم أصول الشركة ارتفع إلى 3 مليارات جنيه بنهاية الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل نحو 2.7 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى بنمو 10%.
وقال إنَّ الخطة التوسعية للشركة تتضمن تحقيق التنوع والتوازن بين التأمينات الفردية والتأمينات الجماعية للتغطيات المختلفة التى يتم طرحها لعملاء تأمينات الحياة والتأمين الطبى.
وتتوزع محفظة أقساط ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) لنحو 60% للتأمينات الفردية، و40% للتأمينات الجماعية.
ووفقاً لـ((عبدالخالق))، يمثل التأمين متناهى الصغر هدفاً رئيسياً ضمن الخطة التوسعية للشركة بالسوق المصرى؛ حيث يتم طرح حزمة من التغطيات التأمينية للحياة والطبى موجهة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تسويقها من خلال فريق المبيعات بالشركة ووسطاء التأمين المتعاقدين مع الشركة.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه انتشار التأمين متناهى الصغر هو صعوبة الوصول للعملاء المستهدفين بالتغطية.
واستبعد ((عبدالخالق)) التوسع الجغرافى للشركة خلال الفترة المقبلة من خلال افتتاح فروع جديدة، لافتاً إلى أن قائمة الفروع الحالية تلبى خطة الانتشار الجغرافى للشركة فى مناطق الجمهورية المختلفة. محمد عاكف: فائض النشاط التأمينى الموزع عن العام المالى الماضى ارتفع بنسبة 150%
وقال محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة ، إنَّ الجمعية العمومية للشركة قررت توزيع فائض النشاط التأمينى للشركة للعام الثالث على التوالى.
وأضاف ((عاكف)) لـ((البورصة))، أن الفائض الموزع عن العام المالى الماضى ارتفع بنسبة 150%، مقارنة بالفائض الموزع عن العام المالى السابق عليه.
وأوضح أن الشركة تدرس حالياً حزمة من التغطيات التأمينية الجديدة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتلبية الاحتياجات التأمينية المختلفة لعملاء الشركة.
وتابع ((عاكف)): ((الشركة تسعى لتحقيق أكبر استفادة من آلية التأمين البنكى فى التسويق لمنتجاتها من خلال عقد شراكات ثنائية مع البنوك العاملة بالسوق)).
وتقوم الشركة بتسويق منتجات تأمينية تخدم شرائح اجتماعية متعددة، سواء من خلال التأمين البنكى والعملاء الفرديين، وكذلك المؤسسات والشركات.
وأشار ((عاكف)) إلى أن الشركة تخطط للتعاقد مع إحدى الوكالات الكبرى المتخصصة فى التصنيف، بداية العام المالى المقبل؛ للحصول على تصنيف ائتمانى للشركة.
محمد عاكف مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بشركة جى آى جى مصر حياة تكافل
وقال إنَّ خطة الشركة تتضمن تعزيز الملاءة المالية بصفة مستمرة لتنفيذ خططها التوسعية بالسوق المصرى كذراع لمجموعة الخليج للتأمين بنشاط تأمينات الحياة التكافلية.
وأضاف أن الجمعية العمومية الأخيرة للشركة وافقت على رفع رأسمالها المدفوع إلى 325 مليون جنيه بزيادة قيمتها 50 مليون جنيه.
ومن المقرر تمويل الزيادة الجديدة من الأرباح المحققة والخاصة بالمساهمين بهدف تقوية المركز المالى ضمن استراتيجية مجموعة الخليج للنمو بالسوق المصرى.
ويضم هيكل مساهمى شركة ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) كلاً من شركة الخليج للتأمين، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامى، وميد بنك، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبدأت شركة ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) نشاطها فى مصر منذ عام 2011، لتكون ذراع تأمينات الحياة التكافلية لمجموعة الخليج الكويتية للتأمين.
ووفقاً لـ((عاكف))، شهد رأس المال المدفوع للشركة زيادة بقيمة 125 مليون جنيه خلال 3 أعوام مالية ماضية، تم ضخها على ثلاث مراحل.
وقال إنَّ الشركة بصدد التنفيذ التجريبى لمعيار المحاسبة الدولى رقم 17؛ حيث تمت موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالمركز المالى للشركة عن الربع الأول من العام المالى الحالى، وفقاً للمعيار الجديد.
وأضاف ((عاكف)): ((من المقرر أن يتم تقديم القوائم المالية وفقاً للمعيار الجديد فقط للعام المالى 2024 ـ 2025)).
وأشار إلى أن صندوق ((مكاسب)) النقدى المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بإصداريه للشركات والأفراد قد احتل المركزين الأول والثانى فى 31 ديسمبر 2023 من حيث معدل العائد المحقق على مستوى الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، معتبراً أن الصندوق يعد أفضل الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويهدف صندوق ((مكاسب)) الذى أطلقته الشركة، خلال شهر سبتمبر الماضى، لتحقيق تنويع فى الحلول التأمينية والاستثمارية التى يقدمها للعملاء، كونه صندوقاً نقدياً يستثمر فى أدوات الدخل الثابت ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخاضعاً لرقابة الهيئة الشرعية للشركة.
ويدير الصندوق شركة ((إن آى كابيتال القابضة))، التابعة لمجموعة بنك الاستثمار القومى، فيما يتم توزيع شهادات الاستثمار من خلال شركتى ((عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية))، والشركة المصرية للخدمات الاستثمارية.
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