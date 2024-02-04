570 مليون جنيه أقساط ((جى آى جى حياة تكافل)) النصف الأول من 2023 - 2024

حققت شركة ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) نحو 570 مليون جنيه بمحفظة أقساطها، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2023 ـ 2024، مقارنة بـ516 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى 2022 ـ 2023، بنسبة نمو 10.5%.

ووصلت ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) إلى نحو 55% من خطتها المستهدفة لأقساط العام المالى الحالى.

موضوعاتمشروع قانون التأمين يستحدث 21 نشاطا إلزاميا لتوسيع شرائح المستفيدين التأمين متناهى الصغر مصدر رئيسى لنمو القطاع 5 محاور على أجندة النسخة الثالثة لمؤتمر“التأمين متناهى الصغر” بالأقصر

وقال ربيع عبدالخالق، العضو المنتدب للشركة، إنَّ الشركة تخطط للوصول بإجمالى محفظة الأقساط لنحو 1.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.

وأضاف ((عبدالخالق)) لـ((البورصة))، أن الشركة سددت فاتورة مطالبات لعملائها، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بقيمة 317 مليون جنيه، مقابل 233 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.

وتجاوز إجمالى حقوق حملة الوثائق 2 مليار جنيه فى ديسمبر 2023، مقابل نحو 1.8 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، فيما بلغ إجمالى حقوق المساهمين نحو 655 مليون جنيه، مقابل 602 مليون جنيه.

وأوضح ((عبدالخالق))، أن حجم أصول الشركة ارتفع إلى 3 مليارات جنيه بنهاية الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل نحو 2.7 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى بنمو 10%.

وقال إنَّ الخطة التوسعية للشركة تتضمن تحقيق التنوع والتوازن بين التأمينات الفردية والتأمينات الجماعية للتغطيات المختلفة التى يتم طرحها لعملاء تأمينات الحياة والتأمين الطبى.

وتتوزع محفظة أقساط ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) لنحو 60% للتأمينات الفردية، و40% للتأمينات الجماعية.

ووفقاً لـ((عبدالخالق))، يمثل التأمين متناهى الصغر هدفاً رئيسياً ضمن الخطة التوسعية للشركة بالسوق المصرى؛ حيث يتم طرح حزمة من التغطيات التأمينية للحياة والطبى موجهة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تسويقها من خلال فريق المبيعات بالشركة ووسطاء التأمين المتعاقدين مع الشركة.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه انتشار التأمين متناهى الصغر هو صعوبة الوصول للعملاء المستهدفين بالتغطية.

واستبعد ((عبدالخالق)) التوسع الجغرافى للشركة خلال الفترة المقبلة من خلال افتتاح فروع جديدة، لافتاً إلى أن قائمة الفروع الحالية تلبى خطة الانتشار الجغرافى للشركة فى مناطق الجمهورية المختلفة.

وقال محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة ، إنَّ الجمعية العمومية للشركة قررت توزيع فائض النشاط التأمينى للشركة للعام الثالث على التوالى.

وأضاف ((عاكف)) لـ((البورصة))، أن الفائض الموزع عن العام المالى الماضى ارتفع بنسبة 150%، مقارنة بالفائض الموزع عن العام المالى السابق عليه.

وأوضح أن الشركة تدرس حالياً حزمة من التغطيات التأمينية الجديدة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتلبية الاحتياجات التأمينية المختلفة لعملاء الشركة.

وتابع ((عاكف)): ((الشركة تسعى لتحقيق أكبر استفادة من آلية التأمين البنكى فى التسويق لمنتجاتها من خلال عقد شراكات ثنائية مع البنوك العاملة بالسوق)).

وتقوم الشركة بتسويق منتجات تأمينية تخدم شرائح اجتماعية متعددة، سواء من خلال التأمين البنكى والعملاء الفرديين، وكذلك المؤسسات والشركات.

وأشار ((عاكف)) إلى أن الشركة تخطط للتعاقد مع إحدى الوكالات الكبرى المتخصصة فى التصنيف، بداية العام المالى المقبل؛ للحصول على تصنيف ائتمانى للشركة.

محمد عاكف مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بشركة جى آى جى مصر حياة تكافل

وقال إنَّ خطة الشركة تتضمن تعزيز الملاءة المالية بصفة مستمرة لتنفيذ خططها التوسعية بالسوق المصرى كذراع لمجموعة الخليج للتأمين بنشاط تأمينات الحياة التكافلية.

وأضاف أن الجمعية العمومية الأخيرة للشركة وافقت على رفع رأسمالها المدفوع إلى 325 مليون جنيه بزيادة قيمتها 50 مليون جنيه.

ومن المقرر تمويل الزيادة الجديدة من الأرباح المحققة والخاصة بالمساهمين بهدف تقوية المركز المالى ضمن استراتيجية مجموعة الخليج للنمو بالسوق المصرى.

ويضم هيكل مساهمى شركة ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) كلاً من شركة الخليج للتأمين، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك فيصل الإسلامى، وميد بنك، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبدأت شركة ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) نشاطها فى مصر منذ عام 2011، لتكون ذراع تأمينات الحياة التكافلية لمجموعة الخليج الكويتية للتأمين.

ووفقاً لـ((عاكف))، شهد رأس المال المدفوع للشركة زيادة بقيمة 125 مليون جنيه خلال 3 أعوام مالية ماضية، تم ضخها على ثلاث مراحل.

وقال إنَّ الشركة بصدد التنفيذ التجريبى لمعيار المحاسبة الدولى رقم 17؛ حيث تمت موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالمركز المالى للشركة عن الربع الأول من العام المالى الحالى، وفقاً للمعيار الجديد.

وأضاف ((عاكف)): ((من المقرر أن يتم تقديم القوائم المالية وفقاً للمعيار الجديد فقط للعام المالى 2024 ـ 2025)).

وأشار إلى أن صندوق ((مكاسب)) النقدى المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بإصداريه للشركات والأفراد قد احتل المركزين الأول والثانى فى 31 ديسمبر 2023 من حيث معدل العائد المحقق على مستوى الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، معتبراً أن الصندوق يعد أفضل الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويهدف صندوق ((مكاسب)) الذى أطلقته الشركة، خلال شهر سبتمبر الماضى، لتحقيق تنويع فى الحلول التأمينية والاستثمارية التى يقدمها للعملاء، كونه صندوقاً نقدياً يستثمر فى أدوات الدخل الثابت ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخاضعاً لرقابة الهيئة الشرعية للشركة.

ويدير الصندوق شركة ((إن آى كابيتال القابضة))، التابعة لمجموعة بنك الاستثمار القومى، فيما يتم توزيع شهادات الاستثمار من خلال شركتى ((عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية))، والشركة المصرية للخدمات الاستثمارية.