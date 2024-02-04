مشروع قانون التأمين يستحدث 21 نشاطا إلزاميا لتوسيع شرائح المستفيدين

MENAFN - Al-Borsa News) استحدث مشروع قانون التأمين الجديد 21 تأمينيا إلزاميا تضمنتها المادة 98 من الفصل الثامن المتعلق بالتأمين الإجبارى.

ونصت المادة 98 من مشروع القانون على أن تكون التامينات الإجبارية التى تشملها المادة، إجبارية فى السوق المصرى وفقا لما يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط وشروط للتسعير بشأنها.

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وشملت قائمة التأمينات الإجبارية المنصوص عليها بالمادة؛ تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كالمهندسين والمحامين والأطباء والصيادلة والمحاسبين كشرط من شروط الترخيص لمزاولة النشاط ، والتأمين الإجبارى ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية منها على سبيل المثال مثل المسئولية المهنية لسائقى المقطورات وعربات النقل والمسئولية المهنية لسائقى القطارات كشرط من شروط مزاولة المهنة.

كما تضمن التأمينات المنصوص عليها بالمادة التأمين على مسئولية شركات السياحة والتأمين على دور العبادة ومستخدميها وكذا التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت التجارية كشرط من شروط الترخيص والتأمين على المرافق والأصول العام المملوكة للدولة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وكذا التأمين على رواد المسارح والسينما والملاهى والتأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية وكذا التأمين على الأحداث والمنشآت الرياضية ضد الخطار التى تلحق بالممتلكات وكذا الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الرياضة.

وشملت التأمينات الإلزامية المنصوص عليها بمشروع القانون كذلك؛ التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص والتأمين ضد مخاطر شبكات المحمول إضافة إلى التأمين ضد مخاطر الطلاق.

ووفقا لنص المادة، يكون اقتراح أنواع التامينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها؛ وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرر من مجلس الوزراء لإنفاذها.

يذكر أن مشروع القانون الجديد تضمن تنظيما مستحدثا لنشاط التأمين متناهى الصغر ونص عام حول التأمينات الإلزامية.

ويجمع مشروع القانون 4 قوانين لتأمينات تشمل قانون عقود التأمين والقانون 54 لسنة 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة وقانون 10لسنة1981 الخاص بتنظيم نشاط شركات التأمين، بالإضافة إلى القانون الخاص بالمسئولية المدنية عن حوادث الطرق.

ويستهدف مشروع القانون؛ القضاء على الفجوة التأمينية بالسوق المصرى وزيادة الوعى التأمينى من خلال تضمين مشروع القانون لثمانية أنواع جديدة من التأمينات الإجبارية فضلا عن الإجازة لمجلس الوزراء إصدار أنواع أخرى من التأمينات الإجبارية بموجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.