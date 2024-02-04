جرش:افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي السادس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش الأول من شباط (بترا)-مندوبا عن مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الدكتور يوسف زريقات رعى مساعد مدير الخدمات للشؤون الطبية والاقاليم العميد الطبيب الدكتور سهل الحموري افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي السادس بعنوان "الابتكار الطبي في وقت الازمات" والذي عقد في قاعة نادي المتقاعدين العسكريين بتنظيم من اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء فرع جرش.
واكد الحموري "كلنا مكملين لبعض سواء كنا خدمات طبية أو مدنية وجدنا لاثراء الجميع بمهنة الطب" مشيدا بجهود كل القائمين على هذا المؤتمر الوطني وكافة كوادر الخدمات الطبية الملكية عامة وخاصة من هم في المستشفيات الميدانية ونفتخر ونعتز بهذه الفئة مضيفا ان علينا ان ولا ننسى اخواننا بوزارة الصحة ونرجو أن يحالف هذا المؤتمر النجاح والتقدم .
وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي اننا نترحم على شهداء غزه وفلسطين ونقف إلى جانبهم بصمودهم ونزجي لهم التحية، واضاف قامت النقابة بتقديم ما استطاعت تقديمه لأهلنا في غزة ونشد على أيادي الزملاء في المستشفى الميداني في غزة ونقدر عاليا وقفتهم وقفة الشموخ، وقمنا بادخال خمسة أطباء لمساعدة زملائهم والكل يعلم أن الوضع الصحي بغزة على وشك الانهيار .
وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العميد الطبيب محمد الشواقفة اننا نثمن جهود ومشاركة كل من تقدم بورقة إلى المؤتمر وعددها 204 ورقات رافعاً أسمى آيات التهاني لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون وشكر القائمين على المؤتمر وخاصة نقابة الأطباء والخدمات الطبية .
وقال رئيس المؤتمر رئيس فرع نقابة الأطباء في جرش الدكتور جهاد دعدره أن هذا المؤتمر ياتي تزامنا مع عيد ميلاد جلالة الملك ونقدر مقولة جلالة الملك ستبقى بوصلتنا فلسطين واشكر كل الكوادر الطبية التي ساهمت في إنجاح المؤتمر وجميع المتقدمين بالاوراق العلمية للمؤتمر .
وفي نهاية الحفل كرم الدكتور سهل الحموري عدداً من الأطباء القدامى والمتقاعدين والمشاركين بالمؤتمر.
--(بترا)
ع.ف/ح أ
01/02/2024 23:47:19
MENAFN04022024000117011021ID1107807499
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.