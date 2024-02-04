جرش:افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي السادس

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش الأول من شباط (بترا)-مندوبا عن مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الدكتور يوسف زريقات رعى مساعد مدير الخدمات للشؤون الطبية والاقاليم العميد الطبيب الدكتور سهل الحموري افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي السادس بعنوان "الابتكار الطبي في وقت الازمات" والذي عقد في قاعة نادي المتقاعدين العسكريين بتنظيم من اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء فرع جرش.

واكد الحموري "كلنا مكملين لبعض سواء كنا خدمات طبية أو مدنية وجدنا لاثراء الجميع بمهنة الطب" مشيدا بجهود كل القائمين على هذا المؤتمر الوطني وكافة كوادر الخدمات الطبية الملكية عامة وخاصة من هم في المستشفيات الميدانية ونفتخر ونعتز بهذه الفئة مضيفا ان علينا ان ولا ننسى اخواننا بوزارة الصحة ونرجو أن يحالف هذا المؤتمر النجاح والتقدم .

وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي اننا نترحم على شهداء غزه وفلسطين ونقف إلى جانبهم بصمودهم ونزجي لهم التحية، واضاف قامت النقابة بتقديم ما استطاعت تقديمه لأهلنا في غزة ونشد على أيادي الزملاء في المستشفى الميداني في غزة ونقدر عاليا وقفتهم وقفة الشموخ، وقمنا بادخال خمسة أطباء لمساعدة زملائهم والكل يعلم أن الوضع الصحي بغزة على وشك الانهيار .

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العميد الطبيب محمد الشواقفة اننا نثمن جهود ومشاركة كل من تقدم بورقة إلى المؤتمر وعددها 204 ورقات رافعاً أسمى آيات التهاني لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون وشكر القائمين على المؤتمر وخاصة نقابة الأطباء والخدمات الطبية .

وقال رئيس المؤتمر رئيس فرع نقابة الأطباء في جرش الدكتور جهاد دعدره أن هذا المؤتمر ياتي تزامنا مع عيد ميلاد جلالة الملك ونقدر مقولة جلالة الملك ستبقى بوصلتنا فلسطين واشكر كل الكوادر الطبية التي ساهمت في إنجاح المؤتمر وجميع المتقدمين بالاوراق العلمية للمؤتمر .

وفي نهاية الحفل كرم الدكتور سهل الحموري عدداً من الأطباء القدامى والمتقاعدين والمشاركين بالمؤتمر.

--(بترا)

ع.ف/ح أ

01/02/2024 23:47:19