نداء أممي لتوفير 2.7 مليار دولار لمساعدة اليمن في 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)-وجهت الأمم المتحدة نداءً اليوم الخميس، لتوفير 2.7 مليار دولار لتمويل عمليات المساعدات الإنسانية هذا العام في اليمن الذي تمزقه الحرب، حيث يعيش معظم المحتاجين البالغ عددهم 18 مليون شخص في شمال البلاد، الذي يخضع لسيطرة جماعة الحوثي.

ووصف بيتر هوكينز، القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، المبلغ المالي الذي تسعى الأمم المتحدة للحصول عليه بأنه أكثر واقعية من مبلغ 4.3 مليار دولار الذي طلبته العام الماضي. وتمّ الاستجابة لنداء تمويل عام 2023 بنسبة حوالي 40 بالمئة فقط.

وقال هوكينز إن الهدف هو وضع برنامج إنساني يستهدف الفئات الأكثر ضعفًا بشكل أفضل ويكون له تأثير أكبر، وفق ما نقلته شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية.

وشدّد على أنه لا ينبغي نسيان اليمن في وقت يتصدى فيه العالم لأزمات إنسانية متعددة، مضيفاً أن "الاستثمار المستمر جلب فوائد لشعب اليمن، نساء وفتيات وفتيان".

وقال إن التحدي الرئيسي هو معالجة مشكلة الجوع في بلد يستورد كل احتياجاته الغذائية تقريباً.

وعندما سُئل عما إذا كانت واردات اليمن قد تأثرت بالاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر، مؤخراً بسبب هجمات الحوثيين، قال هوكينز "لم تتأثر بعد، نراقب أسعار السوق، ونراقب واردات الأغذية. ولم يحدث تأثير حتى الآن".

وقال هوكينز أيضاً إنه يأمل ألا يؤثر القرار الأميركي في كانون الثاني إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية على عمليات الإغاثة في اليمن.

--(بترا)

رصد/ي أ/ح أ

01/02/2024 23:13:40