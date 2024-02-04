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عمان لحوارات المستقبل تطلق حملتها الوطنية لمواجهة آفة المخدرات

2/4/2024 7:13:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط( بترا)- اعلنت جماعة عمان لحوارات المستقبل اطلاق حملتها الوطنية لمواجهة آفة المخدرات، بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
وتنظم حوارات عمان السبت المقبل في المركز الثقافي الملكي، ندوة وطنية في اطار الحملة بعنوان "آفة المخدرات وسبل مواجهتها"، يتحدث فيها مدير الأمن العام، فيما يقدم وزير الاوقاف الأسبق عبد الناصر ابو البصل ورقة عمل الحكم الشرعي للتعامل بالمخدرات.
كما تناقش الندوة واقع وحجم مشكلة المخدرات في الأردن من خلال ورقة عمل يقدمها مدير دائرة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، والتشريعات وأثرها في مكافحة المخدرات للمحامية ديمة خليفات،
والأخطار الصحية للمخدرات يقدمها المدير التنفيذي للشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية الدكتور مهند عبد الفتاح النسور.
وتناقش الندوة، التي يديرها رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، الأخطارالتربوية والاجتماعية للمخدرات من خلال ورقة يقدمها عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد صايل الزيود
--(بترا)
ح أ
01/02/2024 23:10:44

MENAFN04022024000117011021ID1107807497

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