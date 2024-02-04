عمان لحوارات المستقبل تطلق حملتها الوطنية لمواجهة آفة المخدرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط( بترا)- اعلنت جماعة عمان لحوارات المستقبل اطلاق حملتها الوطنية لمواجهة آفة المخدرات، بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
وتنظم حوارات عمان السبت المقبل في المركز الثقافي الملكي، ندوة وطنية في اطار الحملة بعنوان "آفة المخدرات وسبل مواجهتها"، يتحدث فيها مدير الأمن العام، فيما يقدم وزير الاوقاف الأسبق عبد الناصر ابو البصل ورقة عمل الحكم الشرعي للتعامل بالمخدرات.
كما تناقش الندوة واقع وحجم مشكلة المخدرات في الأردن من خلال ورقة عمل يقدمها مدير دائرة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، والتشريعات وأثرها في مكافحة المخدرات للمحامية ديمة خليفات،
والأخطار الصحية للمخدرات يقدمها المدير التنفيذي للشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية الدكتور مهند عبد الفتاح النسور.
وتناقش الندوة، التي يديرها رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، الأخطارالتربوية والاجتماعية للمخدرات من خلال ورقة يقدمها عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد صايل الزيود
--(بترا)
ح أ
01/02/2024 23:10:44
MENAFN04022024000117011021ID1107807497
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