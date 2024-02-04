ميقاتي يؤكد التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت الأول من شباط (بترا)- جدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التأكيد على التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر الجيش في جنوب البلاد.
وأكد كذلك ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة وتنفيذها من أجل الحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.
وقال ميقاتي في حوار عبر تقنية الاتصال المرئي مع"مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان" (أميركان تاسك فورس فور ليبانون) برئاسة إدوارد غبريال، إن "قرار الأمم المتحدة الرقم 1701 دعا إلى وقف الأعمال العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان. لكن إسرائيل لم تحترم القرار وسجلنا 35 ألف خرق إسرائيلي لمضمونه بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية".
وأضاف: "تعمل الحكومة اللبنانية مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر. ومن الضروري أن تحترم كل الأطراف المعنية قواعد الاشتباك والقانون الدولي من أجل منع أي صراع آخر".
--(بترا)
ب.أ/م د/ح أ
01/02/2024 22:27:25
MENAFN04022024000117011021ID1107807496
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