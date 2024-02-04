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ميقاتي يؤكد التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة

2/4/2024 7:13:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت الأول من شباط (بترا)- جدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التأكيد على التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ونشر الجيش في جنوب البلاد.
وأكد كذلك ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة وتنفيذها من أجل الحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.
وقال ميقاتي في حوار عبر تقنية الاتصال المرئي مع"مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان" (أميركان تاسك فورس فور ليبانون) برئاسة إدوارد غبريال، إن "قرار الأمم المتحدة الرقم 1701 دعا إلى وقف الأعمال العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان. لكن إسرائيل لم تحترم القرار وسجلنا 35 ألف خرق إسرائيلي لمضمونه بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية".
وأضاف: "تعمل الحكومة اللبنانية مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر. ومن الضروري أن تحترم كل الأطراف المعنية قواعد الاشتباك والقانون الدولي من أجل منع أي صراع آخر".
--(بترا)
ب.أ/م د/ح أ
01/02/2024 22:27:25

MENAFN04022024000117011021ID1107807496

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