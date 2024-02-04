روسيا: ارتفاع صادرات القمح بنسبة 13%

موسكو الأول من شباط (بترا)- أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، أن صادرات القمح الروسي بلغت منذ بداية الموسم الزراعي الجاري 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي. وقال اتحاد مصدري الحبوب الروسي في بيان صحفي، إن صادرات القمح الروسي بلغت منذ بداية الموسم الزراعي 2023/2024 وحتى نهاية كانون الثاني الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي. --(بترا) س ح/م د/ح أ 01/02/2024 21:29:43

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