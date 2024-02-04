مخاوف من آثار تعليق تمويل الأونروا وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن الاحتياجات الإنسانية الهائلة لأكثر من مليوني شخص في غزة تواجه الآن مخاطر التفاقم في أعقاب قرار 16 دولة مانحة بوقف الدعم المالي للأونروا.

وقال توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في غزة ونائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: "من الصعب تخيل أن سكان غزة سينجون من هذه الأزمة بدون الأونروا".

وأشارت الوكالة في بيان صحفي نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى اضطرار عشرات آلاف الأشخاص إلى الفرار إلى الجنوب بسبب القصف والقتال في خان يونس خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى أكثر من 1.4 مليون شخص مكتظين بالفعل في محافظة رفح الجنوبية.

وقالت الأونروا إن معظمهم يعيشون في مبان مؤقتة أو في خيام أو في العراء، وهم يخشون أيضا أنهم قد لا يتلقون بعد الآن أي طعام أو مساعدات إنسانية أخرى من الوكالة. وقال وايت إن رفح أصبحت "بحرا من الناس الفارين من القصف".

وقد نزح معظم الفارين من خان يونس عدة مرات، وأجبر العديد منهم على مغادرة أكبر ملجأ للأونروا في مركز تدريب خان يونس. .

وفي مختلف أنحاء قطاع غزة، يعتمد ما يقرب من مليوني شخص – غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال – على الأونروا من أجل بقائهم على قيد الحياة في الوقت الذي تدير فيه الوكالة الملاجئ المكتظة والمعونات الغذائية والرعاية الصحية الأولية.

وفي الشمال حيث المجاعة تلوح في الأفق، قالت الأونروا إنها لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة إلا بشكل محدود للغاية منذ بدء الحرب. وقال توماس وايت إن الأونروا تلقت تقارير تفيد بأن الناس في المنطقة يطحنون علف الطيور لصنع الدقيق.

وأضاف أن الوكالة تواصل التنسيق مع الجيش الإسرائيلي لتتمكن من الذهاب إلى الشمال، إلا أن ذلك لم يتم السماح به إلى حد كبير. وقال: "عندما يسمح أخيرا لقوافلنا بالذهاب إلى المنطقة، يهرع الناس إلى الشاحنات للحصول على الطعام وغالبا ما يأكلونه على الفور".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

01/02/2024 21:08:45