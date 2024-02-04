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تفعيل اتفاقية تعاون مشتركة بين جامعة جدارا وجامعة 29 مايو التركية

2/4/2024 7:13:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد الأول من شباط (بترا)- زار وفد من جامعة جدارا ممثل برئيس هيئة مديريها ومديرها العام الدكتور شكري المراشده، ونائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي اليوم الخميس، جامعة 29 مايو التركية، بهدف تفعيل إتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين.
ووفق بيان صادر عن الجامعة، التقى المراشدة والبشيتي مع رئيس الجامعة الدكتور مصطفى سينانوغلو، بحضور مدير مركز العربية للتعليم والتطبيقات والأبحاث الدكتور إبراهيم حلالشة، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على المضي قدما في تنفيذ برامج التعاون بين الجامعتين على كافة الصعد التعليمية والأكاديمية وعلى مستوى تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.
ورحب المراشده بهذا التعاون مع جامعة 29 مايو التي تحتل مكانة مرموقة على المستوى الدولي في مجال التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن جامعة جدارا تحرص على توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع نظيراتها من الجامعات لمواكبة كل ما هو جديد في حقول العلم والمعرفة.
من جهتها، شددت البشيتي على أهمية البدء بتنفيذ بنود الاتفاقية، مبينة أن من ضمن البنود الهامة التي تم تفعيلها تشتمل على سفر الطلاب بين الجامعتين لتعلم اللغة العربية والتركية والاشتراك البحثي والتعاون في مشاريع "ايرازموس بلس".
وكان رئيس جامعة 29 مايو الدكتور سينانوغلو قد أبدى استعداده لفتح آفاق التعاون بين الجامعتين في العديد من المجالات التعليمية خلال المستقبل القريب.
--(بترا)
ع ع/م د/ح أ
01/02/2024 21:07:16

MENAFN04022024000117011021ID1107807487

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