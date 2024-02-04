تفعيل اتفاقية تعاون مشتركة بين جامعة جدارا وجامعة 29 مايو التركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد الأول من شباط (بترا)- زار وفد من جامعة جدارا ممثل برئيس هيئة مديريها ومديرها العام الدكتور شكري المراشده، ونائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي اليوم الخميس، جامعة 29 مايو التركية، بهدف تفعيل إتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين.
ووفق بيان صادر عن الجامعة، التقى المراشدة والبشيتي مع رئيس الجامعة الدكتور مصطفى سينانوغلو، بحضور مدير مركز العربية للتعليم والتطبيقات والأبحاث الدكتور إبراهيم حلالشة، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على المضي قدما في تنفيذ برامج التعاون بين الجامعتين على كافة الصعد التعليمية والأكاديمية وعلى مستوى تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.
ورحب المراشده بهذا التعاون مع جامعة 29 مايو التي تحتل مكانة مرموقة على المستوى الدولي في مجال التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن جامعة جدارا تحرص على توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع نظيراتها من الجامعات لمواكبة كل ما هو جديد في حقول العلم والمعرفة.
من جهتها، شددت البشيتي على أهمية البدء بتنفيذ بنود الاتفاقية، مبينة أن من ضمن البنود الهامة التي تم تفعيلها تشتمل على سفر الطلاب بين الجامعتين لتعلم اللغة العربية والتركية والاشتراك البحثي والتعاون في مشاريع "ايرازموس بلس".
وكان رئيس جامعة 29 مايو الدكتور سينانوغلو قد أبدى استعداده لفتح آفاق التعاون بين الجامعتين في العديد من المجالات التعليمية خلال المستقبل القريب.
--(بترا)
ع ع/م د/ح أ
01/02/2024 21:07:16
MENAFN04022024000117011021ID1107807487
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