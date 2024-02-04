Sunday, 04 February 2024 04:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس النواب اللبناني يؤكد لوزير الخارجية البريطاني التمسك بالقرار 1701

2/4/2024 7:13:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت الأول من شباط (بترا)-استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والوفد المرافق، بحضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول.
وخلال اللقاء، تم البحث في آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة؛ إذ أكد بري لوزير الخارجية البريطاني "استهداف إسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الاشتباك، وأن لبنان متمسك وينتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله".
وفي الاستحقاق الرئاسي، أكد بري الحاجة إلى "التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية لاستكمال الإصلاح والنهوض الاقتصادي المطلوب".
--(بترا)
ب.أ/م د/ح أ
01/02/2024 21:05:50

MENAFN04022024000117011021ID1107807486

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث