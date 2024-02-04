رئيس النواب اللبناني يؤكد لوزير الخارجية البريطاني التمسك بالقرار 1701

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت الأول من شباط (بترا)-استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والوفد المرافق، بحضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول.

وخلال اللقاء، تم البحث في آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة؛ إذ أكد بري لوزير الخارجية البريطاني "استهداف إسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الاشتباك، وأن لبنان متمسك وينتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله".

وفي الاستحقاق الرئاسي، أكد بري الحاجة إلى "التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية لاستكمال الإصلاح والنهوض الاقتصادي المطلوب".

--(بترا)

ب.أ/م د/ح أ

01/02/2024 21:05:50