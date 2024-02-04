رئيس النواب اللبناني يؤكد لوزير الخارجية البريطاني التمسك بالقرار 1701

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت الأول من شباط (بترا)-استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والوفد المرافق، بحضور سفير بريطانيا لدى لبنان هاميش كاول.
وخلال اللقاء، تم البحث في آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة؛ إذ أكد بري لوزير الخارجية البريطاني "استهداف إسرائيل المدنيين وللأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة منطقة القرار الأممي 1701 ولقواعد الاشتباك، وأن لبنان متمسك وينتظر تطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله".
وفي الاستحقاق الرئاسي، أكد بري الحاجة إلى "التوافق بين اللبنانيين لخصوصية لبنان والنظام اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية لاستكمال الإصلاح والنهوض الاقتصادي المطلوب".
--(بترا)
ب.أ/م د/ح أ
01/02/2024 21:05:50
MENAFN04022024000117011021ID1107807486
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