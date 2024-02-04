3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية للأردن في بطولة كأس العرب للتايكواندو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- توج المنتخب الوطني للتايكواندو، مساء اليوم الخميس، بـ6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة، خلال مشاركته ببطولة كأس العرب الرابعة للتايكواندو والمصنفة من عيار النجمة الواحدة والمقام في إمارة الفجيرة الإماراتية.

وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث من خلال: زيد الحلواني، وراما ابو الرب، وليث الرواشدة. وتحققت الميداليتان الفضيتان عبر كل من صالح الشرباتي وفهد عمار ونالت اللاعبة نتالي الحميدي الميدالية البرونزية.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

01/02/2024 20:53:00