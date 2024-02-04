3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية للأردن في بطولة كأس العرب للتايكواندو

3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية للأردن في بطولة كأس العرب للتايكواندو
التاريخ
2/4/2024 7:13:06 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- توج المنتخب الوطني للتايكواندو، مساء اليوم الخميس، بـ6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة، خلال مشاركته ببطولة كأس العرب الرابعة للتايكواندو والمصنفة من عيار النجمة الواحدة والمقام في إمارة الفجيرة الإماراتية.
وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث من خلال: زيد الحلواني، وراما ابو الرب، وليث الرواشدة. وتحققت الميداليتان الفضيتان عبر كل من صالح الشرباتي وفهد عمار ونالت اللاعبة نتالي الحميدي الميدالية البرونزية.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
01/02/2024 20:53:00
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