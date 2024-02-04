انطلاق البطولة التصنيفية الأولى لكرة الطاولة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- انطلقت مساء اليوم الخميس البطولة التصنيفية الأولى لكرة الطاولة التي يقيمها الاتحاد الأردني للعبة في صالة الاتحاد بقاعة اليرموك في مدينة الحسين للشباب، وتستمر ليوم السبت المقبل.
ويشارك في هذه البطولة حوالي 70 لاعباً من كلا الجنسين ضمن الفئات العمرية تحت 11، و13، و15 سنة وتعتبر هذه البطولة أولى أنشطة الاتحاد لهذا العام.
ويقيم الاتحاد الأردني 4 بطولات تصنيفية خلال العام الحالي للفئات العمرية كافة للجنسين، تهدف إلى زيادة الاحتكاك والمنافسة بين اللاعبات واللاعبين وحصولهم على النقاط في التصنيف المحلي لاختيارهم في صفوف المنتخبات الوطنية وتمثيل الأردن في البطولات الخارجية.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
01/02/2024 20:03:04
MENAFN04022024000117011021ID1107807484
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.