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انطلاق البطولة التصنيفية الأولى لكرة الطاولة

2/4/2024 7:13:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- انطلقت مساء اليوم الخميس البطولة التصنيفية الأولى لكرة الطاولة التي يقيمها الاتحاد الأردني للعبة في صالة الاتحاد بقاعة اليرموك في مدينة الحسين للشباب، وتستمر ليوم السبت المقبل.
ويشارك في هذه البطولة حوالي 70 لاعباً من كلا الجنسين ضمن الفئات العمرية تحت 11، و13، و15 سنة وتعتبر هذه البطولة أولى أنشطة الاتحاد لهذا العام.
ويقيم الاتحاد الأردني 4 بطولات تصنيفية خلال العام الحالي للفئات العمرية كافة للجنسين، تهدف إلى زيادة الاحتكاك والمنافسة بين اللاعبات واللاعبين وحصولهم على النقاط في التصنيف المحلي لاختيارهم في صفوف المنتخبات الوطنية وتمثيل الأردن في البطولات الخارجية.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
01/02/2024 20:03:04

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