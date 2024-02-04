الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)-قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 توصلت إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة لأوكرانيا، خلال انعقاد قمة زعماء الكتلة في بروكسل.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، في منشور على موقع (إكس) اليوم الخميس: "لدينا اتفاق". وكتب أن جميع "الزعماء الـ 27 اتفقوا على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي".
وجاء هذا الإعلان على الرغم من الاعتراضات القوية من المجر في كانون الأول، وفي الأيام التي سبقت قمة الخميس في بروكسل.
وقال ميشيل إن هذه الخطوة "تؤمن تمويلاً ثابتاً وطويل الأجل ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا"، وتثبت أن "الاتحاد الأوروبي يتولى القيادة والمسؤولية في دعم أوكرانيا؛ نحن نعرف ما هو على المحك".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
01/02/2024 19:48:43
MENAFN04022024000117011021ID1107807483
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.