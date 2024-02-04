الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)-قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 توصلت إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة لأوكرانيا، خلال انعقاد قمة زعماء الكتلة في بروكسل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، في منشور على موقع (إكس) اليوم الخميس: "لدينا اتفاق". وكتب أن جميع "الزعماء الـ 27 اتفقوا على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي".

وجاء هذا الإعلان على الرغم من الاعتراضات القوية من المجر في كانون الأول، وفي الأيام التي سبقت قمة الخميس في بروكسل.

وقال ميشيل إن هذه الخطوة "تؤمن تمويلاً ثابتاً وطويل الأجل ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا"، وتثبت أن "الاتحاد الأوروبي يتولى القيادة والمسؤولية في دعم أوكرانيا؛ نحن نعرف ما هو على المحك".

--(بترا)





رصد/ي أ/م د/ح أ

01/02/2024 19:48:43