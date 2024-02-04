سلطة إقليم البترا تبدأ بالتطبيق التجريبي لخطة النقل الجديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا الأول من شباط (بترا)- بدأت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتطبيق التجريبي لخطة نقل السياح من الطريق الخلفي نحو القرية الثقافية في منطقة بيضا ومركز زوار البترا كجزء من المرحلة الأولى التجريبية للمخطط الشامل للنقل السياحي في البترا.

وقال نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض المحمية والسياحة الدكتور اسماعيل ابو عامود إن السلطة تسعى من خلال خططها إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للسياح وتوفير منتجات سياحية جديدة تليق بمدينة البترا وتعمل على إطالة أمد إقامة السائح في المنطقة وبما يحافظ على البترا كموقع تراث عالمي.

وأضاف ابو عامود أن تطوير منظومة النقل سيعمل على تحسين تجربة السياح وتيسير وصولهم إلى المواقع السياحية الرئيسية في المنطقة وسيتم في المرحلة التالية إضافة خدمات نقل إضافية لنقل السياح من بوابة أبو عليقة في الموقع الأثري إلى القرية الثقافية، ومن القرية الثقافية إلى مركز الزوار.

وأكد أبو عامود أن مشروع تشغيل باصات نقل السياح يعد جزءًا من استراتيجية السلطة لتعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر والسياحة الخضراء مشيراً إلى خطط السلطة لاستبدال الباصات الحالية بباصات كهربائية، مما يسهم بتوفير وسائل نقل سياحية صديقة للبيئة داخل الموقع الأثري.

وفي سياق متصل، أشار أبو عامود إلى أن استخدام السيارات الكهربائية قد تم تطبيقه في الموقع منذ عام 2021، وأن هذا المشروع يعتبر خطوة إيجابية نحو توسيع استخدام التكنولوجيا البيئية في قطاع السياحة.

وأوضح أبو عامود أن خطة النقل وتفعيل القرية الثقافية ستعودان بالفائدة على المجتمع المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة، مما يسهم بتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز التنمية السياحية المستدامة.

من ناحية أخرى، أضاف أبو عامود أنه تم تعزيز وتحديث مرافق بيع التذاكر في منطقة بيضا "السيق البارد" وطريق الدير الخلفي؛ بهدف تسهيل عملية الحصول على تذاكر دخول البترا للسياح القادمين بهذا الاتجاه والحد من التهرب من الحصول على تذاكر دخول البترا عبر طريق الدير الخلفي.

وستعمل السلطة خلال الفترة القادمة على تركيب شواخص إرشادية على طريق الدير الخلفي، بهدف تسهيل رحلة السياح وتوجيههم بشكل أفضل، كما سيتم تنفيذ إجراءات إضافية ومشاريع تحسين، تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وفتح فرص تنموية جديدة للمجتمع المحلي، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية المنطقة للسياح.

--(بترا)

دط/م د/ح أ

01/02/2024 19:47:01