سلطة إقليم البترا تبدأ بالتطبيق التجريبي لخطة النقل الجديدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا الأول من شباط (بترا)- بدأت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتطبيق التجريبي لخطة نقل السياح من الطريق الخلفي نحو القرية الثقافية في منطقة بيضا ومركز زوار البترا كجزء من المرحلة الأولى التجريبية للمخطط الشامل للنقل السياحي في البترا.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض المحمية والسياحة الدكتور اسماعيل ابو عامود إن السلطة تسعى من خلال خططها إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للسياح وتوفير منتجات سياحية جديدة تليق بمدينة البترا وتعمل على إطالة أمد إقامة السائح في المنطقة وبما يحافظ على البترا كموقع تراث عالمي.
وأضاف ابو عامود أن تطوير منظومة النقل سيعمل على تحسين تجربة السياح وتيسير وصولهم إلى المواقع السياحية الرئيسية في المنطقة وسيتم في المرحلة التالية إضافة خدمات نقل إضافية لنقل السياح من بوابة أبو عليقة في الموقع الأثري إلى القرية الثقافية، ومن القرية الثقافية إلى مركز الزوار.
وأكد أبو عامود أن مشروع تشغيل باصات نقل السياح يعد جزءًا من استراتيجية السلطة لتعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر والسياحة الخضراء مشيراً إلى خطط السلطة لاستبدال الباصات الحالية بباصات كهربائية، مما يسهم بتوفير وسائل نقل سياحية صديقة للبيئة داخل الموقع الأثري.
وفي سياق متصل، أشار أبو عامود إلى أن استخدام السيارات الكهربائية قد تم تطبيقه في الموقع منذ عام 2021، وأن هذا المشروع يعتبر خطوة إيجابية نحو توسيع استخدام التكنولوجيا البيئية في قطاع السياحة.
وأوضح أبو عامود أن خطة النقل وتفعيل القرية الثقافية ستعودان بالفائدة على المجتمع المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة، مما يسهم بتعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز التنمية السياحية المستدامة.
من ناحية أخرى، أضاف أبو عامود أنه تم تعزيز وتحديث مرافق بيع التذاكر في منطقة بيضا "السيق البارد" وطريق الدير الخلفي؛ بهدف تسهيل عملية الحصول على تذاكر دخول البترا للسياح القادمين بهذا الاتجاه والحد من التهرب من الحصول على تذاكر دخول البترا عبر طريق الدير الخلفي.
وستعمل السلطة خلال الفترة القادمة على تركيب شواخص إرشادية على طريق الدير الخلفي، بهدف تسهيل رحلة السياح وتوجيههم بشكل أفضل، كما سيتم تنفيذ إجراءات إضافية ومشاريع تحسين، تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وفتح فرص تنموية جديدة للمجتمع المحلي، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية المنطقة للسياح.
--(بترا)
دط/م د/ح أ
01/02/2024 19:47:01
MENAFN04022024000117011021ID1107807482
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