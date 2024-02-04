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الممثل الأعلى الأوروبي: يجب استمرار دعم الأونروا وإلا سيموت مئات الآلاف

2/4/2024 7:13:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 01 شباط (بترا)-قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التحقيق واجب، لكن يجب استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإلا سيموت مئات آلاف الأشخاص.
وفي تصريحات على هامش قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، أكد بوريل، مدى أهمية الاستمرار في دعم "الأونروا".
وأشار إلى أن "التحقيق بعد اتهامات إسرائيل بالتعاون المزعوم لموظفي وكالات الأمم المتحدة مع حركة (حماس) خلال أحداث 7 تشرين الأول، يجب أن يتم"، لكن "لا يمكننا أن نعاقب الشعب الفلسطيني بشكل عام"، .
ووفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الخميس، خلص ممثل السياسة الخارجية الأوروبية إلى القول إن "الوكالة لا يمكنها التوقف عن العمل، وإلا فسيؤدي ذلك إلى موت مئات الآلاف من الأشخاص".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
01/02/2024 19:33:17

MENAFN04022024000117011021ID1107807481

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