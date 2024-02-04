الممثل الأعلى الأوروبي: يجب استمرار دعم الأونروا وإلا سيموت مئات الآلاف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 01 شباط (بترا)-قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التحقيق واجب، لكن يجب استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإلا سيموت مئات آلاف الأشخاص.
وفي تصريحات على هامش قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، أكد بوريل، مدى أهمية الاستمرار في دعم "الأونروا".
وأشار إلى أن "التحقيق بعد اتهامات إسرائيل بالتعاون المزعوم لموظفي وكالات الأمم المتحدة مع حركة (حماس) خلال أحداث 7 تشرين الأول، يجب أن يتم"، لكن "لا يمكننا أن نعاقب الشعب الفلسطيني بشكل عام"، .
ووفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الخميس، خلص ممثل السياسة الخارجية الأوروبية إلى القول إن "الوكالة لا يمكنها التوقف عن العمل، وإلا فسيؤدي ذلك إلى موت مئات الآلاف من الأشخاص".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
01/02/2024 19:33:17
MENAFN04022024000117011021ID1107807481
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