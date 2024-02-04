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الخارجية تعلن عن تعليق خدمات مكاتب التصديق في المحافظات الأحد

2/4/2024 7:13:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الاول من شباط(بترا)- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن تعليق خدمات مكاتب التصديق التابعة للوزارة في جميع محافظات المملكة، بما فيها العاصمة عمّان ليوم الأحد المقبل 4 شباط.
وأضافت في بيان صحفي، إن ذلك لغايات تحديث وحوسبة أنظمة التصديقات، علمًا بأن خدمات التصديق لذلك اليوم متوفرة فقط في مركز الوزارة من الساعة 8:30 صباحًا ولغاية الساعة 3مساءً.
--(بترا)
ص خ/م د/ح أ
01/02/2024 19:31:14

MENAFN04022024000117011021ID1107807480

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