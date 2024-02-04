نقيب المقاولين: معالجة 80% من المشاكل التي تواجه مقاولي البنية التحتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الاول من شباط(بترا) كرم نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري أعضاء لجنة "تنسيق البنية التحتية" المشتركة مع الجهات المسؤولة الحكومية منها والخاصة، وذلك على جهودهم في حل 80 بالمئة من المشاكل التي كانت تواجه مقاولي البنية التحتية أثناء تنفيذ أعمالهم حيث تم تذليل معظم المعوقات السابقة.
وأشاد نقيب المقاولين بعمل اللجنة، مؤكداً أن هذه اللجنة تعتبر من أنشط اللجان في نقابة المقاولين لما قدمته من إنجازات كان لها الأثر الواضح في التعامل بين المقاولين والجهات المسؤولة.
وأشار الخضيري إلى صعوبة أعمال البنية التحتيه سواء عبر شبكات المياه والصرف الصحي والوصلات المنزلية لقربهم وتماسهم المباشر بالمواطنين، وتعاملهم مع عدة جهات بين حكومية وخاصة وتعدد المرجعيات التي تتدخل في العمل، والذين تم توحيدهم تحت مظلة واحدة من خلال هذه اللجنة الهامة.
وأضاف نقيب المقاولين أن جهود اللجنة في توحيد الجهات ساهم في خدمة المواطن والمقاول على حد سواء، مؤكداً أن الجهات المعنية لا تستطيع العمل بمفردها دون المقاول، بالإضافة إلى أن المقاول لا يستطيع العمل بدون تعاون حقيقي مع الجهات المعنية، مؤكدا أن المقاول الأردني نشيط ويعمل بظروف صعبة واستثنائية.
بدوره، أكد عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور، أن اللجنة عملت وعلى مدار سنتين على تذليل العقبات أمام عمل المقاولين وإدامة التنسيق مع الجهات ذات العلاقه، الأمر الذي يستحق الثناء والتقدير لجهودها.
وأشار مقرر اللجنة، ممثل الفئة السادسة في نقابة المقاولين خالد الجعار، أن الاجتماع اليوم جاء لتقديم تكريم معنوي ورمزي لأعضاء اللجنة على جهودهم المستمرة.
وأشاد أعضاء اللجنة "الممثلون عن الجهات المسؤولة وذات العلاقة" بتعاون نقابة المقاولين وأعضائها وكوادرها مع اللجنة.
وأشار ممثلون عن شركة مياهنا، عن توجه الشركة لطرح عطاءات ضخمة لمسح شامل لعاصمة عمان، على أن يبدأ العمل بها قريبًا، مما سيكون له الأثر الإيجابي على المقاولين.
وأشاد نقيب المقاولين بجهود أعضاء اللجنة، من أمانة عمان الكبرى ومياهنا والاتصالات الأردنية وسلطة المياه ودائرة السير/الأمن العام وشركة زين وشركة الكهرباء.
(بترا)
رش/م د/ح أ
01/02/2024 19:19:58
MENAFN04022024000117011021ID1107807479
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