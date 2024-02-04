نقيب المقاولين: معالجة 80% من المشاكل التي تواجه مقاولي البنية التحتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الاول من شباط(بترا) كرم نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري أعضاء لجنة "تنسيق البنية التحتية" المشتركة مع الجهات المسؤولة الحكومية منها والخاصة، وذلك على جهودهم في حل 80 بالمئة من المشاكل التي كانت تواجه مقاولي البنية التحتية أثناء تنفيذ أعمالهم حيث تم تذليل معظم المعوقات السابقة.

وأشاد نقيب المقاولين بعمل اللجنة، مؤكداً أن هذه اللجنة تعتبر من أنشط اللجان في نقابة المقاولين لما قدمته من إنجازات كان لها الأثر الواضح في التعامل بين المقاولين والجهات المسؤولة.

وأشار الخضيري إلى صعوبة أعمال البنية التحتيه سواء عبر شبكات المياه والصرف الصحي والوصلات المنزلية لقربهم وتماسهم المباشر بالمواطنين، وتعاملهم مع عدة جهات بين حكومية وخاصة وتعدد المرجعيات التي تتدخل في العمل، والذين تم توحيدهم تحت مظلة واحدة من خلال هذه اللجنة الهامة.

وأضاف نقيب المقاولين أن جهود اللجنة في توحيد الجهات ساهم في خدمة المواطن والمقاول على حد سواء، مؤكداً أن الجهات المعنية لا تستطيع العمل بمفردها دون المقاول، بالإضافة إلى أن المقاول لا يستطيع العمل بدون تعاون حقيقي مع الجهات المعنية، مؤكدا أن المقاول الأردني نشيط ويعمل بظروف صعبة واستثنائية.

بدوره، أكد عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور، أن اللجنة عملت وعلى مدار سنتين على تذليل العقبات أمام عمل المقاولين وإدامة التنسيق مع الجهات ذات العلاقه، الأمر الذي يستحق الثناء والتقدير لجهودها.

وأشار مقرر اللجنة، ممثل الفئة السادسة في نقابة المقاولين خالد الجعار، أن الاجتماع اليوم جاء لتقديم تكريم معنوي ورمزي لأعضاء اللجنة على جهودهم المستمرة.

وأشاد أعضاء اللجنة "الممثلون عن الجهات المسؤولة وذات العلاقة" بتعاون نقابة المقاولين وأعضائها وكوادرها مع اللجنة.

وأشار ممثلون عن شركة مياهنا، عن توجه الشركة لطرح عطاءات ضخمة لمسح شامل لعاصمة عمان، على أن يبدأ العمل بها قريبًا، مما سيكون له الأثر الإيجابي على المقاولين.

وأشاد نقيب المقاولين بجهود أعضاء اللجنة، من أمانة عمان الكبرى ومياهنا والاتصالات الأردنية وسلطة المياه ودائرة السير/الأمن العام وشركة زين وشركة الكهرباء.

(بترا)

رش/م د/ح أ

01/02/2024 19:19:58