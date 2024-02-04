رئيس مجلس النواب ينعى النائب عبد السلام الذيابات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وأعضاء مجلس النواب، زميلهم النائب الأستاذ عبدالسلام الذيابات (أبو عماد) والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الخميس.

واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الحالي، حيث كان مثالًا في الاخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.

وعبر الصفدي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن تعازيهم لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

-(بترا)

م خ/م د/ح أ

01/02/2024 19:13:00