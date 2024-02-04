رئيس مجلس النواب ينعى النائب عبد السلام الذيابات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وأعضاء مجلس النواب، زميلهم النائب الأستاذ عبدالسلام الذيابات (أبو عماد) والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الخميس.
واستذكر الصفدي مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الحالي، حيث كان مثالًا في الاخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل الموصولين.
وعبر الصفدي باسمه وباسم أعضاء المجلس عن تعازيهم لذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
-(بترا)
م خ/م د/ح أ
01/02/2024 19:13:00
MENAFN04022024000117011021ID1107807478
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