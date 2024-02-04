إختتام مشروع إعادة تنظيم الإستجابات للنزوح بالمناطق الحضرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- أختتمت اليوم الخميس، أعمال المشروع البحثي "إعادة تنظيم الاستجابات للنزوح طويل الأمد في المناطق الحضرية" ، الذي نظمته أمانة عمان، والجامعة الهاشمية، والمعهد الدولي للبيئة والتنمية.
وقال مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، إن أمانة عمان والجامعة الهاشمية، وقعتا اتفاقية تعاون لتنفيذ المشروع ضمن حدود الأمانة.
وأضاف أن المشروع، سيسهم في الوقوف على الظروف المعيشية الخاصة باللاجئين ضمن مناطق الأمانة، والتعرف على الأعباء و التحديات وأوضاع اللاجئين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية ، والاجراءات التي يمكن أن تقدمها الأمانة في ظل اللجوء.
وقال مدير دائرة المرصد الحضري في الأمانة المهندس أكرم خريسات، إن المرصد يدعم الدراسات والبحوث وخاصة المعنية باللاجئين على مستوى عمان ، لافتاً إلى تطلعات الأمانة للاستفادة من مخرجات المشروع.
وبين أن انعقاد الجلسة الختامية، جاء بعد تنفيذ الأدوات البحثية للمشروع وشملت "المسح الميداني، وجلسات نقاشية ومقابلات نوعية، ومقابلات نوعية محددة، ومنتديات تشاركية".
ولفت إلى عقد 4 جلسات تشاركية بحضور عدد من قطاعات الأمانة، والجهات المعنية بالدراسة من عدة وزارات ومؤسسات.
وقال رئيس فريق العمل في الأردن من الجامعة الهاشمية الدكتور يامن البيتاوي، إن المشروع يعد واحدا من أكبر الدراسات الميدانية التي استهدفت مقارنة أوضاع اللجوء في المخيمات والمناطق الحضرية على إطار واسع.
وأضاف أن المشروع، تضمن فهم ظروف الحياة وسبل العيش للاجئين وانعكاساتها على المجتمعات المحلية وما يصاحبها من تحديات تقع على عاتق الادارات المحلية للمدن، وكيفية الإستجابة لها بما لا يعيق مشاريع وخطط التنمية الحضرية للمدن وتلبية احتياجات السكان .
وأوضح ان فريق البحث يعمل حاليا على إنجاز مجموعة من التقارير والوثائق والأوراق البحثية التي يعرض من خلالها مجموعة واسعة من مخرجات البحث، وستكون متاحة للمهتمين وأصحاب الاختصاص .
يذكر أن هذا البحث، هو جزء من دراسة أوسع تستهدف مجموعة من البلدان التي تواجه ظاهرة اللجوء والنزوح الحضري ، وسيتم عمل مقارنات بين اللاجئين في المناطق الحضرية، ومن ضمنها منطقة صويلح في حدود الأمانة، ومخيمات اللجوء السوري ممثلة بمخيم الزعتري.
--(بترا)
ع ع/ ف م/ح أ
01/02/2024 19:07:09
MENAFN04022024000117011021ID1107807477
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