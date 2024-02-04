إختتام مشروع إعادة تنظيم الإستجابات للنزوح بالمناطق الحضرية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- أختتمت اليوم الخميس، أعمال المشروع البحثي "إعادة تنظيم الاستجابات للنزوح طويل الأمد في المناطق الحضرية" ، الذي نظمته أمانة عمان، والجامعة الهاشمية، والمعهد الدولي للبيئة والتنمية.

وقال مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، إن أمانة عمان والجامعة الهاشمية، وقعتا اتفاقية تعاون لتنفيذ المشروع ضمن حدود الأمانة.

وأضاف أن المشروع، سيسهم في الوقوف على الظروف المعيشية الخاصة باللاجئين ضمن مناطق الأمانة، والتعرف على الأعباء و التحديات وأوضاع اللاجئين في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية ، والاجراءات التي يمكن أن تقدمها الأمانة في ظل اللجوء.

وقال مدير دائرة المرصد الحضري في الأمانة المهندس أكرم خريسات، إن المرصد يدعم الدراسات والبحوث وخاصة المعنية باللاجئين على مستوى عمان ، لافتاً إلى تطلعات الأمانة للاستفادة من مخرجات المشروع.

وبين أن انعقاد الجلسة الختامية، جاء بعد تنفيذ الأدوات البحثية للمشروع وشملت "المسح الميداني، وجلسات نقاشية ومقابلات نوعية، ومقابلات نوعية محددة، ومنتديات تشاركية".

ولفت إلى عقد 4 جلسات تشاركية بحضور عدد من قطاعات الأمانة، والجهات المعنية بالدراسة من عدة وزارات ومؤسسات.

وقال رئيس فريق العمل في الأردن من الجامعة الهاشمية الدكتور يامن البيتاوي، إن المشروع يعد واحدا من أكبر الدراسات الميدانية التي استهدفت مقارنة أوضاع اللجوء في المخيمات والمناطق الحضرية على إطار واسع.

وأضاف أن المشروع، تضمن فهم ظروف الحياة وسبل العيش للاجئين وانعكاساتها على المجتمعات المحلية وما يصاحبها من تحديات تقع على عاتق الادارات المحلية للمدن، وكيفية الإستجابة لها بما لا يعيق مشاريع وخطط التنمية الحضرية للمدن وتلبية احتياجات السكان .

وأوضح ان فريق البحث يعمل حاليا على إنجاز مجموعة من التقارير والوثائق والأوراق البحثية التي يعرض من خلالها مجموعة واسعة من مخرجات البحث، وستكون متاحة للمهتمين وأصحاب الاختصاص .

يذكر أن هذا البحث، هو جزء من دراسة أوسع تستهدف مجموعة من البلدان التي تواجه ظاهرة اللجوء والنزوح الحضري ، وسيتم عمل مقارنات بين اللاجئين في المناطق الحضرية، ومن ضمنها منطقة صويلح في حدود الأمانة، ومخيمات اللجوء السوري ممثلة بمخيم الزعتري.

--(بترا)





ع ع/ ف م/ح أ

01/02/2024 19:07:09