الردايدة يزور الإدارة الملكية لحماية البيئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)-بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الخميس، خلال زيارته الإدارة الملكية لحماية البيئة مع مديرها العميد تامبي الحمكري، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، في مجال حماية البيئة والإجراءات اللازم اتخاذها، للاستعداد لموسم التنزه ومواجهة التحديات البيئية المرافقة له.

وأكد الردايدة، الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة الملكية لحماية البيئة، بتنفيذ القوانين البيئية والحد من الانتهاكات الواقعة على عناصر البيئة، من خلال دورياتها الميدانية ومرافقات مندوبيها مع الجهات المعنية بحماية البيئة، ودورها برفع درجة الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة.

كما أشار إلى ضرورة مواصلة تلك الجهود وبالتنسيق والتعاون مع كوادر الوزارة، تحديدًا خلال موسم التنزه وما يتبعه من حركة نشطة لمواقع التنزه في الغابات والمتنزهات والحدائق العامة، لتوعية مرتاديها بالحفاظ على نظافة تلك الأماكن، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع كل المخالفين، وفق بنود القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020.

ونوه إلى أن وزارة البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قد بعثت برسائل نصية للمواطنين كافة، تجاوزت الـ8 ملايين رسالة، لتوعيتهم بضرورة المحافظة على نظافة المكان وعدم الرمي العشوائي لمخلفات المتنزهين وتراكمها، تجنبًا لتحرير مخالفات ضدهم من كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة، بغرامة مالية لا تقل عن 50 دينارًا.

وكشف الردايدة أن الوزارة وزعت أكثر من 4050 حاوية، خلال العام الماضي وبصدد توزيع عدد مماثل خلال الأسبوعين القادمين من العام الحالي 2024، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وبالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية، كوزارات التربية والتعليم، والشباب، والأوقاف، والإدارة المحلية، وغيرها، لإعداد الخطط والبرامج لغرس روح المواطنة، وتعديل السلوك تجاه القضايا البيئية وحماية عناصرها.

وأكد، أن الغابات والمتنزهات هي ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وحمايتها من الإلقاء العشوائي للنفايات، لضمان موسم تنزه ببيئة نظيفة مستدامة آمنة وخالية من الملوثات وجاذبة للسياحة، والاستثمار والحد من ظاهرة التغير المناخي.

من جانبه، قدم العميد تامبي الحمكري، شرحًا مفصلًا عن استعدادات كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة لاستقبال موسم التنزه لهذا العام، مؤكدًا أنها لن تتهاون مع مرتكبي المخالفات البيئية وفق بنود القانون الإطاري لإدارة النفايات، وأنها ستتواجد، بشكل دائم في تلك الأماكن، للحيلولة دون وقوع المخالفات سواء المتعلق منها بالإلقاء العشوائي للنفايات في أماكن التنزه أو متابعة حركة نقل السماد العضوي غير المعالج والأماكن المخصصة لمعالجته، كما هو حال الرقابة على صهاريج المياه العادمة.

وأكد الحمكري، أن الواجب الوطني تجاه البيئة وضرورة الاهتمام بها، يأتي تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية، ويحتم على الجميع عدم اللجوء إلى ممارسات غير مسؤولة.

--(بترا)

رح/م د/ح أ

01/02/2024 19:05:38