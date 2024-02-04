رئيس ديوان المحاسبة يزور أمانة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن المرحلة المقبلة من عمل الديوان سيتم التركيز فيها على جانب تقديم المشورة الفنية للجهات الخاضعة للرقابة، وذلك بهدف الارتقاء بعمل المؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الديوان وضمن سياق النهج الإصلاحي الذي تبنته الدولة الأردنية في محاورها الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأكد الحمادين، خلال زيارته أمانة عمان ولقائه أمينها الدكتور يوسف الشواربة أن هدف الديوان هو الإسهام بنجاح مؤسسات الدولة، خاصةً في قطاع الحكم المحلي، من خلال التركيز على الرقابة الوقائية وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية التي تعد خط الدفاع الأول لأي مؤسسة، والتي تهدف الى الحد من الأخطاء بغية حماية المال العام من الهدر والضياع وإدارة الموارد العامة بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى لمؤسسة وطنية تعمل على خدمة ما يزيد عن 4 ملايين مقيم وساكن.

ولفت الحمادين الى أهمية الاستفادة من المخرجات الرقابية وعلى وجه التحديد التوصيات التي تصدر عن ديوان المحاسبة والتي ستسهم بتمكين الأمانة من تحقيق الإصلاح المنشود، موضحًا أن نهج التواصل مع مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان سيستمر خلال الفترة القادمة لتفعيل التعاون والتنسيق فيما بينها بهدف دفع عجلة اصلاح القطاع العام قدماً، وفقاً لتوجيهات جلالة الملكعبدالله الثاني بن الحسين، للحكومات المتعاقبة حتى يلمس المواطن جودة الخدمات المقدمة له بالوقت والكفاءة المطلوبتين.

من جهته أكد الشواربه، أهمية دور ديوان المحاسبة، وأن العلاقة بين الديوان وأمانة عمان تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أنه تم استحداث وحدة النزاهة في أمانة عمان عام 2022 المعنية بمتابعة تقارير ديوان المحاسبة، وتسهم بترسيخ قيم النزاهة والعدالة والشفافية.

وقدم الشواربه شرحاً عن الخطط التطويرية للأمانة خاصة تفعيل خطة التحول الرقمي، باعتبار أن الأمانة تقدم كماً هائلاً من الاعمال والأنشطة والخدمات للمواطنين، حيث تقدم حالياً حوالي 134 خدمة الكترونية فضلاً عن استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الخدمات المقدمة كتشغيل الـRobot كمشروع ريادي.

كما أشار الشواربه إلى استحداث وحدة التدقيق والرقابة الداخلية في عام 2022 وربطها بأمين عمان، ضمن الهيكل التنظيمي حفاظاً على استقلاليتها، فضلاً عن تطبيق معايير المحاسبة للقطاع الحكومي وتنفيذ خطة التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق.

حضر اللقاء مدراء القطاعات كافة بالإضافة الى المديريات المعنية في ديوان المحاسبة ورئيس مراقبة الديوان في أمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى مدير المدينة في أمانة عمان، وعدد من المدراء التنفيذيين.

(بترا)

رش/م د/ح أ

01/02/2024 19:04:13