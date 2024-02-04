رئيس ديوان المحاسبة يزور أمانة عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن المرحلة المقبلة من عمل الديوان سيتم التركيز فيها على جانب تقديم المشورة الفنية للجهات الخاضعة للرقابة، وذلك بهدف الارتقاء بعمل المؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الديوان وضمن سياق النهج الإصلاحي الذي تبنته الدولة الأردنية في محاورها الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأكد الحمادين، خلال زيارته أمانة عمان ولقائه أمينها الدكتور يوسف الشواربة أن هدف الديوان هو الإسهام بنجاح مؤسسات الدولة، خاصةً في قطاع الحكم المحلي، من خلال التركيز على الرقابة الوقائية وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية التي تعد خط الدفاع الأول لأي مؤسسة، والتي تهدف الى الحد من الأخطاء بغية حماية المال العام من الهدر والضياع وإدارة الموارد العامة بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى لمؤسسة وطنية تعمل على خدمة ما يزيد عن 4 ملايين مقيم وساكن.
ولفت الحمادين الى أهمية الاستفادة من المخرجات الرقابية وعلى وجه التحديد التوصيات التي تصدر عن ديوان المحاسبة والتي ستسهم بتمكين الأمانة من تحقيق الإصلاح المنشود، موضحًا أن نهج التواصل مع مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابة الديوان سيستمر خلال الفترة القادمة لتفعيل التعاون والتنسيق فيما بينها بهدف دفع عجلة اصلاح القطاع العام قدماً، وفقاً لتوجيهات جلالة الملكعبدالله الثاني بن الحسين، للحكومات المتعاقبة حتى يلمس المواطن جودة الخدمات المقدمة له بالوقت والكفاءة المطلوبتين.
من جهته أكد الشواربه، أهمية دور ديوان المحاسبة، وأن العلاقة بين الديوان وأمانة عمان تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أنه تم استحداث وحدة النزاهة في أمانة عمان عام 2022 المعنية بمتابعة تقارير ديوان المحاسبة، وتسهم بترسيخ قيم النزاهة والعدالة والشفافية.
وقدم الشواربه شرحاً عن الخطط التطويرية للأمانة خاصة تفعيل خطة التحول الرقمي، باعتبار أن الأمانة تقدم كماً هائلاً من الاعمال والأنشطة والخدمات للمواطنين، حيث تقدم حالياً حوالي 134 خدمة الكترونية فضلاً عن استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الخدمات المقدمة كتشغيل الـRobot كمشروع ريادي.
كما أشار الشواربه إلى استحداث وحدة التدقيق والرقابة الداخلية في عام 2022 وربطها بأمين عمان، ضمن الهيكل التنظيمي حفاظاً على استقلاليتها، فضلاً عن تطبيق معايير المحاسبة للقطاع الحكومي وتنفيذ خطة التحول من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق.
حضر اللقاء مدراء القطاعات كافة بالإضافة الى المديريات المعنية في ديوان المحاسبة ورئيس مراقبة الديوان في أمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى مدير المدينة في أمانة عمان، وعدد من المدراء التنفيذيين.
(بترا)
رش/م د/ح أ
01/02/2024 19:04:13
MENAFN04022024000117011021ID1107807475
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