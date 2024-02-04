Sunday, 04 February 2024 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض الإسترليني لليوم الثاني مقابل الدولار

2/4/2024 7:13:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن الأول من شباط (بترا)– تراجع الجنيه الإسترليني لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، مقابل الدولار.
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، فقد انخفض الإسترليني اليوم بنسبة 03ر0 بالمائة أمام الدولار عند 2674ر1 دولار، فيما استقر مقابل اليورو عند 1705ر1 يورو.
وقالت بعض التقارير إن تراجع الإسترليني أتى بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي، اليوم، على معدلات الفائدة من دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي عند 25ر5 بالمائة.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
01/02/2024 19:03:08

MENAFN04022024000117011021ID1107807474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث