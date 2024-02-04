انخفاض الإسترليني لليوم الثاني مقابل الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من شباط (بترا)– تراجع الجنيه الإسترليني لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، مقابل الدولار.

ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، فقد انخفض الإسترليني اليوم بنسبة 03ر0 بالمائة أمام الدولار عند 2674ر1 دولار، فيما استقر مقابل اليورو عند 1705ر1 يورو.

وقالت بعض التقارير إن تراجع الإسترليني أتى بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي، اليوم، على معدلات الفائدة من دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي عند 25ر5 بالمائة.

--(بترا)

رش/م د/ح أ

01/02/2024 19:03:08