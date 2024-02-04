انخفاض الإسترليني لليوم الثاني مقابل الدولار

انخفاض الإسترليني لليوم الثاني مقابل الدولار
التاريخ
2/4/2024 7:13:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من شباط (بترا)– تراجع الجنيه الإسترليني لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، مقابل الدولار.
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، فقد انخفض الإسترليني اليوم بنسبة 03ر0 بالمائة أمام الدولار عند 2674ر1 دولار، فيما استقر مقابل اليورو عند 1705ر1 يورو.
وقالت بعض التقارير إن تراجع الإسترليني أتى بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي، اليوم، على معدلات الفائدة من دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي عند 25ر5 بالمائة.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
01/02/2024 19:03:08
MENAFN04022024000117011021ID1107807474
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