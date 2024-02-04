جيش الاحتلال يسحب اللواء 55 مظليين من خانيونس
التاريخ
2/4/2024 7:13:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 01 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، انسحاب اللواء 55 مظليين بقوات الاحتياط من منطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا الى أنه تم تبديل اللواء بوحدات أخرى.
إلى جانب ذلك، أقر جيش الاحتلال في بيان، إصابة 5 ضباط وجنود في غزة.
--(بترا)
رصد/ف ق/م د/اح
01/02/2024 18:06:32
MENAFN04022024000117011021ID1107807472
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