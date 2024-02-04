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جيش الاحتلال يسحب اللواء 55 مظليين من خانيونس

2/4/2024 7:13:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 01 شباط (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، انسحاب اللواء 55 مظليين بقوات الاحتياط من منطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا الى أنه تم تبديل اللواء بوحدات أخرى.
إلى جانب ذلك، أقر جيش الاحتلال في بيان، إصابة 5 ضباط وجنود في غزة.
--(بترا)
رصد/ف ق/م د/اح
01/02/2024 18:06:32

MENAFN04022024000117011021ID1107807472

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