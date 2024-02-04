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التربية: 63.7 النسبة العامة للنجاح في تكميلية التوجيهي 2023

2/4/2024 7:13:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان الأول من شباط (بترا)- اعلنت وزارة التربية والتعليم مساء اليوم الخميس نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة التكميلية 2023، حيث حصل 46142 من المشتركين على الحد الأدنى لمتطلبات النجاح بنسبة مئوية عامة بلغت 63.7 %.


وبلغ عددُ المتقدمين في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي 63209 مشتركين نجح منهم 40240 مشتركا بنسبة مئوية63.7 % ، فيما بلغت نسبة النجاح المئوية في الفرع العلمي 72.0 % ، والفرع الادبي 56.2 % ، والفرع الشرعي 47.5%.

وفي المسار الثانوي الشامل المهني بلغ عددُ المتقدمين 9222 نجح منهم 5902 بنسبة مئوية بلغت 64 %. وكانت النسب بحسب الفروع كالتالي: الفرع الصناعي 52.2%، الزراعي 71.4 % ، الفندقي 58 %، والاقتصاد المنزلي 70.9 %.

وبلغ عددُ الذين سجلوا في الدورة التكميلية 81640 مشتركا منهم 67799 بغرض استكمال متطلبات النجاح، و13841 مشتركا لأغراض رفع المعدل، وحضر الامتحان من إجمالي المسجلين 72431 مشتركا .


--(بترا)


ع س/ اح



01/02/2024 18:02:05

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