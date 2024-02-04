التربية: 63.7 النسبة العامة للنجاح في تكميلية التوجيهي 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- اعلنت وزارة التربية والتعليم مساء اليوم الخميس نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة التكميلية 2023، حيث حصل 46142 من المشتركين على الحد الأدنى لمتطلبات النجاح بنسبة مئوية عامة بلغت 63.7 %.
وبلغ عددُ المتقدمين في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي 63209 مشتركين نجح منهم 40240 مشتركا بنسبة مئوية63.7 % ، فيما بلغت نسبة النجاح المئوية في الفرع العلمي 72.0 % ، والفرع الادبي 56.2 % ، والفرع الشرعي 47.5%.
وفي المسار الثانوي الشامل المهني بلغ عددُ المتقدمين 9222 نجح منهم 5902 بنسبة مئوية بلغت 64 %. وكانت النسب بحسب الفروع كالتالي: الفرع الصناعي 52.2%، الزراعي 71.4 % ، الفندقي 58 %، والاقتصاد المنزلي 70.9 %.
وبلغ عددُ الذين سجلوا في الدورة التكميلية 81640 مشتركا منهم 67799 بغرض استكمال متطلبات النجاح، و13841 مشتركا لأغراض رفع المعدل، وحضر الامتحان من إجمالي المسجلين 72431 مشتركا .
--(بترا)
ع س/ اح
01/02/2024 18:02:05
MENAFN04022024000117011021ID1107807471
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