السفارة البريطانية: إعلان برنامج تصريح السفر الإلكتروني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- صالح الخوالدة- أعلنت السفارة البريطانية في عمان، أن برنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA) البريطاني مفتوح الآن لجميع الاردنيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يعتزمون زيارة المملكة المتحدة اعتبارا من 22 شباط الحالي.

وقالت السفارة في بيان ان هذا التوسع في تطبيق البرنامج يأتي بعد إطلاقه بنجاح للقطريين الذين بات باستطاعتهم الاستفادة منه منذ تشرين الأول الماضي، حيث قدّم أغلبهم طلباتهم باستخدام التطبيق الهاتفي (UK ETA)، مشيرة الى ان تصريح السفر الإلكتروني (ETA) يحل محل النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة (EVW)، وينفي حاجة الخليجيين والأردنيين لتأشيرة للزيارات القصيرة إلى المملكة المتحدة.

وقالت، لقد بات الآن باستطاعة مواطني قطر والسعودية والإمارات وعُمان والكويت والبحرين والأردن القدوم الى المملكة المتحدة في زيارات متعددة على مدى سنتين، أو لحين انتهاء صلاحية جواز السفر – أيهما أقرب، مقابل دفع 10 جنيهات فقط. فيما كان مواطنو دول الخليج يدفعون سابقا 30 جنيها بموجب النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة، وكان الأردنيون يدفعون 115 جنيها للحصول على تأشيرة زيارة لمرة واحدة.

وبحسب السفارة يقدم الزائرون الخليجيون مساهمات قيّمة للاقتصاد البريطاني، حيث أنفق 800 ألف زائر خليجي ملياري جنيه إسترليني خلال زياراتهم إلى المملكة المتحدة عام 2022.

وتصريح السفر الإلكتروني (ETA) هو جزء من عملية التحول والرقمنة التي تطبقها الحكومة البريطانية في نظام الحدود والهجرة، وذلك يوفر للزائرين الشرعيين مستقبلا تجربة سفر يسيرة.

وبينت ان وزير الداخلية سيعلن توسيع هذا البرنامج اليوم في فعالية بمشاركة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وممثلين عن قطاع السياحة والسفر.

وقال وزير الداخلية، جيمس كليفرلي: تصريح السفر الإلكتروني (ETA) سيُحسّن تجربة السفر إلى المملكة المتحدة لآلاف الزائرين من الخليج والأردن، الذين يمثلون ثاني أكبر سوق سياحي، والذين يساهمون بالمليارات في اقتصاد المملكة المتحدة.

واضاف، هذا البرنامج يعتبر خطوة هامة على مسارنا تجاه ترسيخ المكانة الرائدة عالميا للمملكة المتحدة في مجال أمن الحدود والابتكار المتعلق به.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بوزارة الخارجية والتنمية، لورد أحمد: يسرني أن استِحداث تصريح السفر الإلكتروني (ETA) سيُسهّل على أصدقائنا الخليجيين والأردنيين زيارة المملكة المتحدة، مشيرا الى ان الروابط بين شعبينا تعزز الشراكة الوثيقة بيننا، وسوف نستفيد كلنا من تعزيز الروابط التجارية والتعليمية والسياحية بفضل تصريح السفر الإلكتروني (ETA).

وأشار الى أن عملية تقديم طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA) بسيطة وسريعة، وهي رقمية بالكامل باستخدام تطبيق هاتفي. يحتاج مقدم الطلب لإعطاء تفاصيل شخصية وبيومترية، والإجابة على أسئلة تتعلق بالسجل الجنائي وأهليته للحصول على التصريح.

وبمجرد قبول الطلب، يرتبط تصريح السفر الإلكتروني (ETA) رقميّا بجواز سفر مقدم الطلب، ويُتخذ القرار بشأن الطلب في غضون ثلاثة أيام عادة، لكن يُبَت في أغلب الطلبات في غضون ساعات.

وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة البريطانية VisitBritain، باتريشا ييتس: "كم هو رائع أن نرى توسيع برنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA) ليشمل باقي مواطني دول الخليج وكذلك الأردنيين، ليجعل السفر إلى المملكة المتحدة أكثر سهولة وأقل كلفة، ومتاحا أكثر. هذا البرنامج، إلى جانب روابط الطيران القوية لدينا، من شأنه أن يزيد تنافسية عرضنا السياحي وترحيبنا بالزائرين".

واضافت، حملاتنا الترويجية تحت راية "GREAT Britain" مستمرة في أنحاء المنطقة لعرض مدى اتساع التجارب والوجهات السياحية المشوقة لإلهام المسافرين للسفر إلى بريطانيا. كما تعمل هيئة السياحة البريطانية "VisitBritain" مع قطاع السياحة والشركاء في منطقة الخليج لتشجيع بيع رحلات سياحية لمواقع في بريطانيا في أنحاء العالم، وزيادة الحجوزات. ونحن نتطلع قُدُما إلى الترحيب بمزيد من الزائرين لتجربة عرضنا السياحي النابض بالحيوية الذي نقدمه لهم.

وسوف يُعمَّم هذا البرنامج في أنحاء العالم ليشمل مواطني الدول الذين لا يحتاجون حاليا لتأشيرة لزيارة المملكة المتحدة أو العبور من خلالها، أو الذين ليست لديهم صفة هجرة رسمية في المملكة المتحدة، بمن فيهم مواطنو أوروبا وأميركا.

أما مواطنو الدول الأخرى فلا يمكنهم حاليا تقديم طلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، ولا يحتاجون إليه بعد، وسوف يتحدد لاحقا موعد انطباق هذا البرنامج عليهم.

--(بترا)

ص خ/م ق/اح

01/02/2024 17:48:54