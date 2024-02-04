وزير الخارجية البريطاني يبحث في بيروت احتواء التوتر في الجنوب اللبناني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت الاول من شباط (بترا)- اكد وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون اولوية وقف اطلاق النار في غزة تمهيدا للانتقال الى المراحل التالية للحل.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما كاميرون في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال زيارة للبنان في اطار جولة له في دول المنطقة.
وقال بري في بيان إنه "اكد لوزير الخارجية البريطاني استهداف اسرائيل المدنيين والأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة القرار الأممي 1701 وقواعد الاشتباك"، مشيرا الى أن لبنان متمسك بتطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله".
بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية خلال اجتماعه مع كاميرون أن "لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة"، مشيرا الى أهمية الدور البريطاني فيالدفع بهذا الاتجاه.
وشدد ميقاتي على "أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701 واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".
واشار بيان للحكومة الى انه الطرفين بحثا سبل ارساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والديبلوماسي، وتطرقا الى سبل دعم الجيش اللبناني.
--(بترا)
ف ج/م ق/اح
01/02/2024 17:44:19
MENAFN04022024000117011021ID1107807469
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