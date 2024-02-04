وزير الخارجية البريطاني يبحث في بيروت احتواء التوتر في الجنوب اللبناني

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت الاول من شباط (بترا)- اكد وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون اولوية وقف اطلاق النار في غزة تمهيدا للانتقال الى المراحل التالية للحل.

جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما كاميرون في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال زيارة للبنان في اطار جولة له في دول المنطقة.

وقال بري في بيان إنه "اكد لوزير الخارجية البريطاني استهداف اسرائيل المدنيين والأحياء السكنية في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية متجاوزة القرار الأممي 1701 وقواعد الاشتباك"، مشيرا الى أن لبنان متمسك بتطبيق هذا القرار منذ صدوره بكامله".

بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية خلال اجتماعه مع كاميرون أن "لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة"، مشيرا الى أهمية الدور البريطاني فيالدفع بهذا الاتجاه.

وشدد ميقاتي على "أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701 واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".

واشار بيان للحكومة الى انه الطرفين بحثا سبل ارساء التهدئة في جنوب لبنان والحل السياسي والديبلوماسي، وتطرقا الى سبل دعم الجيش اللبناني.

--(بترا)

ف ج/م ق/اح

01/02/2024 17:44:19