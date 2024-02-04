139 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة من معبر رفح المصري

139 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة من معبر رفح المصري
التاريخ
2/4/2024 7:13:00 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من شباط (بترا)- اكد مسؤول مصري بمعبر رفح البري أن 139 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت اليوم الى قطاع غزة.
وأشار الى أن من بين هذه القافلة 4 شاحنات وقود (سولار)، و 20 شاحنة تحمل مستشفى ميدانيا أرسلته دولة الإمارات، و115 شاحنة تحمل أدوية ومستلزمات طبية وأغذية ومواد إغاثية وخيام ومياه شرب .
--(بترا)
ن ا/م ق/اح
01/02/2024 17:43:39
MENAFN04022024000117011021ID1107807468
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