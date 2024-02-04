139 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة من معبر رفح المصري

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الأول من شباط (بترا)- اكد مسؤول مصري بمعبر رفح البري أن 139 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت اليوم الى قطاع غزة.

وأشار الى أن من بين هذه القافلة 4 شاحنات وقود (سولار)، و 20 شاحنة تحمل مستشفى ميدانيا أرسلته دولة الإمارات، و115 شاحنة تحمل أدوية ومستلزمات طبية وأغذية ومواد إغاثية وخيام ومياه شرب .

--(بترا)

ن ا/م ق/اح

01/02/2024 17:43:39