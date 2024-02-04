وزير خارجية لبنان: نريد حلا كاملا للوضع في الجنوب ومستعدون للتفاوض

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت الأول من شباط (بترا)- قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب إن "لبنان يريد حلا كاملا للوضع في الجنوب، ونحن مستعدون لبدء التفاوض غير المباشر مع اسرائيل".

وقال في تصريح اليوم الخميس"لسنا مع أنصاف الحلول في جنوب لبنان، فالمشروع الإسرائيلي يقضي بانسحاب حزب الله شمالا وهذا ما رفضناه لأننا نريد حلا كاملا، يتضمن تثبيت الحدود التي تم ترسيمها عام 1923 وجرى التأكيد عليها في اتفاقية الهدنة".

وأضاف بو حبيب "نحن نريد استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيتين، وعلى إسرائيل أن تتوقف عن خروقاتها الجوية والبحرية والبرية للمجال اللبناني"، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوقيع على أي اتفاقية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن بالإمكان التفاوض للوصول إلى اتفاقية من خلال تفاوض غير مباشر شبيهة باتفاقية الترسيم البحري".

إلى ذلك، دعا وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو الذي يقوم بزيارة إلى لبنان "المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة اللبنانية في جهودها لتفادي النزاع المسلح مع إسرائيل".

وقال سيارتو في تصريح "نحن قلقون من تفاقم النزاع المسلح في الشرق الأوسط وعلى المجتمع الدولي فعل ما بوسعه لوقف التدهور لأن ضلوع بلد واحد في هذا النزاع يعني أن نكون أمام حرب إقليمية وقد تتخطى حدود الإقليم، وهذا احتمال يجب تفاديه، ويمثل مصلحة حيوية للمجتمع الدولي من أجل تفادي اندلاع أي نزاع عسكري بين لبنان واسرائيل".

وأضاف، "نعلم جميعا أن لبنان وشعبه لا يريد أي حرب في الجنوب، لأن ذكريات الحرب وتداعياتها ما تزال راسخة في الأذهان" بحسب تعبيره.

--(بترا)

ف ج/م ف/اح

01/02/2024 17:02:19