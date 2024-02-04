وزير خارجية لبنان: نريد حلا كاملا للوضع في الجنوب ومستعدون للتفاوض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت الأول من شباط (بترا)- قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب إن "لبنان يريد حلا كاملا للوضع في الجنوب، ونحن مستعدون لبدء التفاوض غير المباشر مع اسرائيل".
وقال في تصريح اليوم الخميس"لسنا مع أنصاف الحلول في جنوب لبنان، فالمشروع الإسرائيلي يقضي بانسحاب حزب الله شمالا وهذا ما رفضناه لأننا نريد حلا كاملا، يتضمن تثبيت الحدود التي تم ترسيمها عام 1923 وجرى التأكيد عليها في اتفاقية الهدنة".
وأضاف بو حبيب "نحن نريد استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيتين، وعلى إسرائيل أن تتوقف عن خروقاتها الجوية والبحرية والبرية للمجال اللبناني"، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوقيع على أي اتفاقية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لكن بالإمكان التفاوض للوصول إلى اتفاقية من خلال تفاوض غير مباشر شبيهة باتفاقية الترسيم البحري".
إلى ذلك، دعا وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو الذي يقوم بزيارة إلى لبنان "المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة اللبنانية في جهودها لتفادي النزاع المسلح مع إسرائيل".
وقال سيارتو في تصريح "نحن قلقون من تفاقم النزاع المسلح في الشرق الأوسط وعلى المجتمع الدولي فعل ما بوسعه لوقف التدهور لأن ضلوع بلد واحد في هذا النزاع يعني أن نكون أمام حرب إقليمية وقد تتخطى حدود الإقليم، وهذا احتمال يجب تفاديه، ويمثل مصلحة حيوية للمجتمع الدولي من أجل تفادي اندلاع أي نزاع عسكري بين لبنان واسرائيل".
وأضاف، "نعلم جميعا أن لبنان وشعبه لا يريد أي حرب في الجنوب، لأن ذكريات الحرب وتداعياتها ما تزال راسخة في الأذهان" بحسب تعبيره.
--(بترا)
ف ج/م ف/اح
01/02/2024 17:02:19
MENAFN04022024000117011021ID1107807466
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.