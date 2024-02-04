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الشرطة البريطانية: 9 إصابات بهجوم بمادة حارقة

2/4/2024 7:12:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن الأول من شباط (بترا)- قالت الشرطة البريطانية اليوم الخميس، إن 9 أشخاص بينهم طفلان، أصيبوا مساء أمس الأربعاء، في هجوم استخدمت فيه مادة حارقة في منطقة كلابام جنوب لندن.
وقالت "بي بي سي" إن شخصا رشق امرأة وابنتيها بمادة حارقة خلال تواجدهن في سيارة، وأصيب 3 آخرون بعد إصابتهم بالمادة ذاتها خلال محاولتهم مساعدة المرأة واطفالها.
وبحسب بيان للشرطة، تم نقل 3 من أفراد الشرطة إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة، مشيرة الى أنها تبحث عن الجاني.
وقالت هيئة الإطفاء في لندن، إن الطواقم استخدمت معدات متخصصة للكشف عن نوعية المادة التي استخدمت في الهجوم.
--(بترا)
ر ش/ ف م/اح
01/02/2024 16:55:05

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