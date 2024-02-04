الشرطة البريطانية: 9 إصابات بهجوم بمادة حارقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من شباط (بترا)- قالت الشرطة البريطانية اليوم الخميس، إن 9 أشخاص بينهم طفلان، أصيبوا مساء أمس الأربعاء، في هجوم استخدمت فيه مادة حارقة في منطقة كلابام جنوب لندن.
وقالت "بي بي سي" إن شخصا رشق امرأة وابنتيها بمادة حارقة خلال تواجدهن في سيارة، وأصيب 3 آخرون بعد إصابتهم بالمادة ذاتها خلال محاولتهم مساعدة المرأة واطفالها.
وبحسب بيان للشرطة، تم نقل 3 من أفراد الشرطة إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة، مشيرة الى أنها تبحث عن الجاني.
وقالت هيئة الإطفاء في لندن، إن الطواقم استخدمت معدات متخصصة للكشف عن نوعية المادة التي استخدمت في الهجوم.
--(بترا)
ر ش/ ف م/اح
01/02/2024 16:55:05
MENAFN04022024000117011021ID1107807465
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