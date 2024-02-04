الأمانة: حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- أعلنت أمانة عمان، حالة الطوارئ المتوسطة، اعتبارا من صباح غد الجمعة، للتعامل مع الحالة الجوية.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان، ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).

ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري)، تجنبا لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما دعت إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأهابت الأمانة بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

--(بترا)

ع ع/رق

01/02/2024 16:53:42