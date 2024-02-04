ورشة حول التغير المناخي ودور تمويل المصادر الزراعية في السلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط الأول من شباط (بترا)- افتتح محافظ البلقاء الدكتورة فراس ابوقاعود في دار المحافظة اليوم الخميس ورشة العمل السادسة حول "التغير المناخي ودور تمويل المخاطر الزراعية والتكافل التعاوني في التكيف والحد من خسائر المزارعين".
وتأتي الورشة ضمن الحملة التوعوية التي تستهدف صغار المزارعين والنساء في المناطق الريفية في مختلف محافظات المملكة، وضمن انشطة مشروع "الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر"، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بتمويل من الحكومة الألمانية.
وأكد ابو قاعود ضرورة تثقيف المزارعين حول آثار تغير المناخ وتحديدا المخاطر الزراعية واستراتيجيات التخفيف منها، مشيرا الى أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الامن الغذائي.
بدورها أكدت مديرة المشروع الدكتورة مسنات الحياري إن المخاطر الزراعية المرتبطة بالمناخ لا يُغطيها قطاع التأمين الأردني، مشيرة الى أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية التابع للحكومة يُغطي نسبةً من هذه الخسائر.
وأضافت، إن للتأمين وتمويل المخاطر دوراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود من خلال الحدّ من نقاط الضعف ومواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية ومخاطر الكوارث.
وأشارت الحياري إلى أن التأمين وتمويل المخاطر يُوفر شبكة أمان تحمي الأصول والأرواح وسبل العيش من تأثير الأزمات، مؤكدة ان من شأن توسيع التغطية التأمينية زيادة الاستثمار، وتقليل الضغط على الميزانيات الحكومية، وزيادة الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وبينت ان سلسلةً من ورش التوعية للمزارعين والنساء في الأرياف سيتم عقدها في كافة المناطق والمحافظات المستهدفة ضمن أنشطة مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر.
وأكد مستشار المشروع الدكتور محمد العوايدة في محاضرة عن التغير المناخي وتداعياته على القطاع الزراعي والأمن الغذائي أهمية التمويل والتكافل التعاوني في التخفيف من المخاطر الزراعية الناتجة عن تغير المناخ.
وتطرق الى مظاهر التغير المناخي في الأردن وتأثيرها على الموارد المائية والزراعية وإجراءات مواجهتها والحد من آثارها، داعيا الى الاستفادة من تجربة السودان كنموذج للدول العربية في مجال أدوات الحد من المخاطر الزراعية.
وأشار مدير صندوق إدارة المخاطر الزراعية المهندس خالد الطلافيح في محاضرة الى طبيعة المخاطر الزراعية الناجمة عن تغير المناخ وإدارة المخاطر الزراعية، متطرقا الى أهداف الصندوق ومشروع القانون المقترح بشأن صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وأهدافه.
كما تطرق الطلافيح إلى تفاصيل التعويضات التي تم توزيعها على المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم في السنوات السابقة.
وجرى خلال الورشة نقاش مع المزارعين الذين أشادوا بدور برنامج الامم المتحدة الانمائي في دعم أهداف التنمية المستدامة.
--(بترا)
أع/ ف م/اح
01/02/2024 16:46:20
MENAFN04022024000117011021ID1107807463
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