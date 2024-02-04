ورشة حول التغير المناخي ودور تمويل المصادر الزراعية في السلط

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط الأول من شباط (بترا)- افتتح محافظ البلقاء الدكتورة فراس ابوقاعود في دار المحافظة اليوم الخميس ورشة العمل السادسة حول "التغير المناخي ودور تمويل المخاطر الزراعية والتكافل التعاوني في التكيف والحد من خسائر المزارعين".

وتأتي الورشة ضمن الحملة التوعوية التي تستهدف صغار المزارعين والنساء في المناطق الريفية في مختلف محافظات المملكة، وضمن انشطة مشروع "الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر"، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بتمويل من الحكومة الألمانية.

وأكد ابو قاعود ضرورة تثقيف المزارعين حول آثار تغير المناخ وتحديدا المخاطر الزراعية واستراتيجيات التخفيف منها، مشيرا الى أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الامن الغذائي.

بدورها أكدت مديرة المشروع الدكتورة مسنات الحياري إن المخاطر الزراعية المرتبطة بالمناخ لا يُغطيها قطاع التأمين الأردني، مشيرة الى أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية التابع للحكومة يُغطي نسبةً من هذه الخسائر.

وأضافت، إن للتأمين وتمويل المخاطر دوراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود من خلال الحدّ من نقاط الضعف ومواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية ومخاطر الكوارث.

وأشارت الحياري إلى أن التأمين وتمويل المخاطر يُوفر شبكة أمان تحمي الأصول والأرواح وسبل العيش من تأثير الأزمات، مؤكدة ان من شأن توسيع التغطية التأمينية زيادة الاستثمار، وتقليل الضغط على الميزانيات الحكومية، وزيادة الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وبينت ان سلسلةً من ورش التوعية للمزارعين والنساء في الأرياف سيتم عقدها في كافة المناطق والمحافظات المستهدفة ضمن أنشطة مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر.

وأكد مستشار المشروع الدكتور محمد العوايدة في محاضرة عن التغير المناخي وتداعياته على القطاع الزراعي والأمن الغذائي أهمية التمويل والتكافل التعاوني في التخفيف من المخاطر الزراعية الناتجة عن تغير المناخ.

وتطرق الى مظاهر التغير المناخي في الأردن وتأثيرها على الموارد المائية والزراعية وإجراءات مواجهتها والحد من آثارها، داعيا الى الاستفادة من تجربة السودان كنموذج للدول العربية في مجال أدوات الحد من المخاطر الزراعية.

وأشار مدير صندوق إدارة المخاطر الزراعية المهندس خالد الطلافيح في محاضرة الى طبيعة المخاطر الزراعية الناجمة عن تغير المناخ وإدارة المخاطر الزراعية، متطرقا الى أهداف الصندوق ومشروع القانون المقترح بشأن صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وأهدافه.

كما تطرق الطلافيح إلى تفاصيل التعويضات التي تم توزيعها على المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم في السنوات السابقة.

وجرى خلال الورشة نقاش مع المزارعين الذين أشادوا بدور برنامج الامم المتحدة الانمائي في دعم أهداف التنمية المستدامة.

--(بترا)

أع/ ف م/اح

01/02/2024 16:46:20