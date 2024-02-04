الأمانة: بدء أعمال تحويل دوار المشاغل لإشارة ضوئية السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- تبدأ أمانة عمان الكبرى، بالتعاون مع إدارة السير، بتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتحويل دوار المشاغل إلى إشارة ضوئية، مساء السبت المقبل.

وتشمل هذه الأعمال إزالة الدوار وتنظيم التقاطع بجزر وإشارات ضوئية.

وقال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد جدوع، إن الدوار القائم أصبح غير قادر على استيعاب عدد المركبات، حيث سيتم استبداله بإشارة ضوئية تعمل بثلاثة أطوار.

وأضاف أن الأعمال ستكون ليلية لعدم التأثير على حركة السير بالموقع، إضافة إلى توفير جميع وسائل السلامة المرورية والشواخص التحذيرية والإرشادية بموقع الأعمال.

--(بترا)

ع ع/رق

01/02/2024 16:32:35