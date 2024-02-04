جيدكو تبحث التعاون مع مؤسسات قطرية وبحرينية وسعودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد، الدور المنوط بالمؤسسة لتحويل أفكار الشباب إلى مشاريع مستدامة خاصة في المحافظات، مشيرا الى أن الأردن لديه من الموارد البشرية والكفاءات المهنية، ما يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في ظل الدعم الحكومي ومتابعة القيادة الأردنية لجميع الخطوات في هذا المجال.
وأشار الكايد إلى التحديثات التشريعية والقانونية التي شهدها الأردن خلال العامين الماضيين، لتتلاءم مع محاور هذه الرؤية التي ستسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطن الأردني وتعزيز الأمن الغذائي.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، اختتم الوفد الاقتصادي الأردني المنبثق عن مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل الذي تنفذه (جيدكو) زيارة للعاصمة القطرية الدوحة اليوم، متوجهاً إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
وتهدف جولة الوفد إلى توثيق أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية الأردنية، مع المؤسسات الاقتصادية في قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية.
وعقد الوفد في الدوحة عدة لقاءات، مع كل من صندوق قطر للتنمية، وبنك قطر للتنمية، والجناح الأردني في "إكسبو الدوحة 2023"، وشارك في احتفال اليوم الوطني الأردني الذي أقيم على هامش فعاليات "اكسبو".
وأعرب مدير عام صندوق قطر للتنمية، جاسم الكواري، عن ترحيب الصندوق بزيادة التعاون وتمويل المشاريع الريادية في الأردن، خاصة مشاريع الشباب في المناطق الريفية التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة وتشجيع دعم المشاريع التي تستخدم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة خاصة في قطاع التصنيع الغذائي والزراعة، وشركة حصاد للاستثمارات الزراعية وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وأعلن مشاركة الصندوق في منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي الذي تنظمه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية نهاية شباط الحالي في عمان للاطلاع على الفرص المتاحة، فيما أبدى بنك قطر للتنمية رغبته بالاستفادة من تجربة (جيدكو) في تصميم وتنفيذ برامج الدعم الفني والمالي، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بهدف إطلاق برامج مشتركة تساهم في دعم المشاريع الريادية وبناء مستقبل أفضل للشباب في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وأكد مدير عام شركة حصاد التابعة للحكومة القطرية، والمتخصصة بالاستثمارات الزراعية، الرغبة في الاستثمار بالقطاع الزراعي في الأردن لما يتمتع به الاردن من مناخ مناسب لإنتاج محاصيل ذات جودة عالية.
--(بترا)
ع ن/ ف م/اح
01/02/2024 16:20:06
MENAFN04022024000117011021ID1107807461
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