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جيدكو تبحث التعاون مع مؤسسات قطرية وبحرينية وسعودية

2/4/2024 7:12:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد، الدور المنوط بالمؤسسة لتحويل أفكار الشباب إلى مشاريع مستدامة خاصة في المحافظات، مشيرا الى أن الأردن لديه من الموارد البشرية والكفاءات المهنية، ما يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في ظل الدعم الحكومي ومتابعة القيادة الأردنية لجميع الخطوات في هذا المجال.
وأشار الكايد إلى التحديثات التشريعية والقانونية التي شهدها الأردن خلال العامين الماضيين، لتتلاءم مع محاور هذه الرؤية التي ستسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطن الأردني وتعزيز الأمن الغذائي.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، اختتم الوفد الاقتصادي الأردني المنبثق عن مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل الذي تنفذه (جيدكو) زيارة للعاصمة القطرية الدوحة اليوم، متوجهاً إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
وتهدف جولة الوفد إلى توثيق أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية الأردنية، مع المؤسسات الاقتصادية في قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية.
وعقد الوفد في الدوحة عدة لقاءات، مع كل من صندوق قطر للتنمية، وبنك قطر للتنمية، والجناح الأردني في "إكسبو الدوحة 2023"، وشارك في احتفال اليوم الوطني الأردني الذي أقيم على هامش فعاليات "اكسبو".
وأعرب مدير عام صندوق قطر للتنمية، جاسم الكواري، عن ترحيب الصندوق بزيادة التعاون وتمويل المشاريع الريادية في الأردن، خاصة مشاريع الشباب في المناطق الريفية التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة وتشجيع دعم المشاريع التي تستخدم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة خاصة في قطاع التصنيع الغذائي والزراعة، وشركة حصاد للاستثمارات الزراعية وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وأعلن مشاركة الصندوق في منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي الذي تنظمه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية نهاية شباط الحالي في عمان للاطلاع على الفرص المتاحة، فيما أبدى بنك قطر للتنمية رغبته بالاستفادة من تجربة (جيدكو) في تصميم وتنفيذ برامج الدعم الفني والمالي، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بهدف إطلاق برامج مشتركة تساهم في دعم المشاريع الريادية وبناء مستقبل أفضل للشباب في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وأكد مدير عام شركة حصاد التابعة للحكومة القطرية، والمتخصصة بالاستثمارات الزراعية، الرغبة في الاستثمار بالقطاع الزراعي في الأردن لما يتمتع به الاردن من مناخ مناسب لإنتاج محاصيل ذات جودة عالية.
--(بترا)
ع ن/ ف م/اح
01/02/2024 16:20:06

MENAFN04022024000117011021ID1107807461

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