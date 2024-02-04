مقابلة وعليمات يحصدان الذهب ببطولة غرب آسيا البارالمبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- رفع المنتخب الوطني البارالمبي غلته من الميداليات الملونة إلى 12 بعد تحقيقه امس الأربعاء 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين ضمن منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية بنسختها الرابعة والمقامة في الشارقة.

وحصد الميداليات، نبيل مقابلة ذهبيتي 5000 متر و800 متر، وفاتن عليمات ذهبية كرة الطاولة فردي، وأبي أسعد فضية رمي الرمح، ومحمد جلهم برونزية 800 متر، ومحمود الحايك برونزية كرة الطاولة فردي.

فيما حصد الميداليات الست في بداية المنافسات كل من: أحمد الهندي، ذهبية دفع الكرة الحديدية لمسافة (11.22) متر لفئة 34 (المؤهل لبارالمبيك باريس)، وأبي أسعد ذهبية دفع الكرة الحديدية 10.29 متر لفئة 55 وهو رقم مؤهل لبارالمبيك باريس، ونبيل مقابلة ذهبية سباق 1500 متر بزمن 4.24 دقيقة لفئة 12، ومحمد جلهم فضية سباق 1500 متر، بزمن 4.36 دقيقة لفئة 13، وأنس عنانزة برونزية دفع الكرة الحديدية لمسافة 6.27 متر لفئة 32.

فيما حقق لاعب المنتخب البارالمي للريشة الطائرة مصعب الطوالبة الميدالية البرونزية.

من جهة ثانية، يبحث المنتخب الوطني البارالمبي لكرة الهدف، عن حصد الميدالية الذهبية في مواجهة مرتقبة مع المنتخب العراقي في نهائي منافسات كرة الهدف "بغرب آسيا".

وتأهل أبطال البارالمبي إلى المباراة النهائية بعد فوزهم اليوم الخميس على قطر بنتيجة 10 – 5، وسيكون له موعد عند الثالثة بعد ظهر غد الجمعة مع منتخب العراق وعينه على الذهب، فيما يتنافس منتخبا قطر والسعودية على المركز الثالث.

--(بترا)

س ح/ ف م/اح

01/02/2024 16:22:42