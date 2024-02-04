مقابلة وعليمات يحصدان الذهب ببطولة غرب آسيا البارالمبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من شباط (بترا)- رفع المنتخب الوطني البارالمبي غلته من الميداليات الملونة إلى 12 بعد تحقيقه امس الأربعاء 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين ضمن منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية بنسختها الرابعة والمقامة في الشارقة.
وحصد الميداليات، نبيل مقابلة ذهبيتي 5000 متر و800 متر، وفاتن عليمات ذهبية كرة الطاولة فردي، وأبي أسعد فضية رمي الرمح، ومحمد جلهم برونزية 800 متر، ومحمود الحايك برونزية كرة الطاولة فردي.
فيما حصد الميداليات الست في بداية المنافسات كل من: أحمد الهندي، ذهبية دفع الكرة الحديدية لمسافة (11.22) متر لفئة 34 (المؤهل لبارالمبيك باريس)، وأبي أسعد ذهبية دفع الكرة الحديدية 10.29 متر لفئة 55 وهو رقم مؤهل لبارالمبيك باريس، ونبيل مقابلة ذهبية سباق 1500 متر بزمن 4.24 دقيقة لفئة 12، ومحمد جلهم فضية سباق 1500 متر، بزمن 4.36 دقيقة لفئة 13، وأنس عنانزة برونزية دفع الكرة الحديدية لمسافة 6.27 متر لفئة 32.
فيما حقق لاعب المنتخب البارالمي للريشة الطائرة مصعب الطوالبة الميدالية البرونزية.
من جهة ثانية، يبحث المنتخب الوطني البارالمبي لكرة الهدف، عن حصد الميدالية الذهبية في مواجهة مرتقبة مع المنتخب العراقي في نهائي منافسات كرة الهدف "بغرب آسيا".
وتأهل أبطال البارالمبي إلى المباراة النهائية بعد فوزهم اليوم الخميس على قطر بنتيجة 10 – 5، وسيكون له موعد عند الثالثة بعد ظهر غد الجمعة مع منتخب العراق وعينه على الذهب، فيما يتنافس منتخبا قطر والسعودية على المركز الثالث.
--(بترا)
س ح/ ف م/اح
01/02/2024 16:22:42
MENAFN04022024000117011021ID1107807460
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