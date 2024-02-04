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ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27019

2/4/2024 7:12:57 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 27019، والجرحى إلى 61139.
وقالت الوزارة اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة، راح ضحيتها 118 شهيدا و190 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت، إن أكثر من 30 ألف نازح في مدارس قرب مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة، محرومون من الماء والطعام وحليب الأطفال، داعية الأمم المتحدة ومؤسساتها الى التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م/اح
01/02/2024 15:44:34

MENAFN04022024000117011021ID1107807459

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