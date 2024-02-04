السياحة النيابية تطلع على مشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا) عامر حياصات- اطلعت لجنة السياحة والآثار النيابية على مشروع "تطوير المنطقة المجاورة للمغطس".

وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة، سمير مراد، خلال زيارة اللجنة اليوم الخميس، لمؤسسة تطوير الأراضي المجاورة للمغطس، إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير الحج الديني فتحت الأبواب لزيارة منطقة المغطس والتمتع بجماليته نظرا لقدسيته وإدراجه في قائمة التراث العالمي اليونسكو، مشيرا إلى أن المغطس من الأماكن الدينية المهمة وسيبقى كما كان منذ 2000 عام، وعلينا توفير الخدمات اللازمة له دون المساس بقدسية وروحية المكان.

وأشار إلى أن المشروع يعد من المشاريع السياحية الدينية الرائدة في المنطقة وينفذ على مساحة 1374 دونما، حيث أن 70 بالمئة من إجمالي المساحة للمشروع ستكون خضراء للحفاظ على جمالية المكان.

وأوضح مراد أن الهدف من المشروع، مواكبة التطورات والمحافظة على الصفات الدينية والتراثية التي يتمتع بها المكان وإحياء المنطقة زراعيا وجغرافيا، وتحقيق التنمية والنقلة النوعية لسكان المنطقة وما حولها، لافتا إلى أن المشروع لا يهدف للمنافسة السياحية مع الفنادق والمنتجعات بل للتسهيل على زوار المغطس وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وبين أن المؤسسة تم إنشاؤها بموجب قانون في عام 2021 قائمة على التبرعات الداخلية والخارجية وتمويلات دولية لمشاريع غير ربحية، واختيرت من بين عدد من المؤسسات لإدارة تطوير المنطقة المجاورة للمغطس، والإشراف على تنفيذ المخطط الهيكلي الشامل، الذي يشمل إنشاء قرية للحجاج ومتحف يسلط الضوء على أهمية الموقع كإرث حضاري وديني.

من جهته، أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب مجدي اليعقوب، أن زيارات اللجنة الميدانية للمواقع السياحية والأثرية والمؤسسات والجهات التي تشرف عليها، تأتي ضمن خطتها للنهوض بالواقع السياحي في الأردن، وإحداث نقلة نوعية جادة بقطاع السياحة، وفتح الآفاق للمشاريع الهادفة لتطوير السياحة الدينية في الأردن.

وقال إن هناك اهتماما ملكيا كبيرا بأهمية تطوير المشاريع الخدمية والانتاجية في قطاع السياحة الدينية في الأردن، نظرا للبعد الديني والتاريخي الذي تتمتع به المملكة، ووجود أماكن تاريخيه دينية منها المغطس.

بدورهم أكد النواب، محمد السعودي، وهايل عياش، وفريد حداد، وعمر النبر، وسالم العمري، أهمية المحافظة على المواقع الدينية في الأردن، سيما موقع المغطس الذي يعد الأهم في العالم ما يترتب على الجميع مسؤولية دينية وتاريخية ببذل المزيد من الجهود للترويج له وتوفير الخدمات السياحية اللازمة لزائريه.

ويعدّ موقع (المغطس)، الواقع على بعد حوالي 9 كم شمالي البحر الميت، أحد أكثر الأماكن قداسة على وجه الأرض لجميع الطوائف المسيحية، إذ تأتي جهود الحفاظ عليه وحمايته ضمن المسؤولية التاريخية تجاه الأماكن المقدسة التي تقع شرقي نهر الأردن.

--(بترا)

ع ح/م ف/رق

01/02/2024 15:37:37