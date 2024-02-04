وزير الأوقاف يُوجّه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض الجوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من شباط (بترا)- عمم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس، بفتح جميع مساجد المملكة، كمراكز للإيواء خلال الظروف الجويّة الراهنة.

وقرر الخلايلة، استخدام جميع مساكن "الأئمة والمؤذنين" الفارغة، كمراكز لإيواء من تتقطع بهم السبل أو يتعرضون لأي أذى نتيجة الظروف الجويّة المتوقعة، مُشدداً على ضرورة التأكّد من إغلاق نوافذ وأبواب المساجد؛ تحسبّا لدخول الغبار أو الأتربة وتثبيت أيِّ أجزاء معدنيّة قابلة للتطاير.

--(بترا)

وهـ/ ف م/اح

01/02/2024 15:36:01