أطباء بلا حدود: حالة غزة تثير الهلع والأسرة الدولية مطالبة بفرض وقف الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان الأول من شباط (بترا)- اكد رئيس بعثة "أطباء بلا حدود" إلى الأراضي الفلسطينية ليو كان، أن وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة هو المطلب الملح للمنظمات الإنسانية العاملة في القطاع.

وأشار الى أن ما يجري في الوقت الحاضر هو مجزرة. هناك نحو 150 امرأة وطفلا يستشهدون يوميا بحسب تقديرات متواضعة، موضحا أن "هكذا عدد يفترض أن يثير الهلع ويشكل تحذيرا للأسرة الدولية بكاملها إذا أخضنا بالاعتبار أيضا أن هناك الكثير من الشهداء غير المرئيين. إنها مأساة".

وفي تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية قال رئيس البعثة، "عملنا مع زملائي في حرب أفغانستان وسوريا وجنوب السودان لكن ما نشاهده في غزة أمر مختلف تماما. نساء وأطفال يصرخون في كل مكان وسط قصف عشوائي وجنوني، وفي المستشفيات الناس يتألمون بلا أمل لفقدان الأدوية والعلاجات. حتى مستلزمات الإسعافات الأولية غير متوفرة وغير مسموح بإدخالها".

وقال، لقي ثلاثة من موظفي "أطباء بلا حدود" حتفهم في قطاع غزة في غارات الاحتلال. هذا دليل واضح على أن افراد الجيش الاسرائيلي يستهدفون وصول الإمدادات عن طريق المنظمات الإنسانية، مشيرا الى أن الجيش الاسرائيلي يستهدف عن قصد المستشفيات وسيارات الإسعاف.

واكد أن الفرق الإنسانية في غزة تواجه مشكلات تتعلق بالحياة حيث لا يمكن إجلاء المرضى والمصابين من مستشفى إلى آخر بسبب القنص والقصف. فجيش الاحتلال يعرقل بصورة شبه منهجية عمل المنظمات الإنسانية ويمنع إدخال المساعدات إلى شمال القطاع، لافتا الى أن استهدافنا أمر غير مسبوق إطلاقا في الحروب.

وأضاف، "هناك حالات طارئة باستمرار بحاجة الى إسعاف عاجل لكن الاستجابة لها لا تتم إلا بعد أيام بسبب عرقلة الوصول اليها. في مستشفى ناصر في مدينة خانيونس شاهدنا مصابا بحاجة لعملية جراحية عاجلة في العظم لكنه توفي لعدم توفر مستلزمات العملية وعدم وجود جراح متخصص. هذه الحالة تتكرر في كل مكان في غزة".

--(بترا)

رصد/رس/اح

01/02/2024 15:30:31